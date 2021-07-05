صورة - شيخ الأزهر : أتمنى لـ أخى العزيز بابا الفاتيكان الشفاء العاجل

جدة - نرمين السيد - وقال الإمام الأكبر، على صفحته الرسمية بـ موقع التغريدات القصيرة "تويتر": "‏أتمنى لأخى العزيز فرنسيس الشفاء العاجل واسترداد عافيته ليواصل عطاءه من أجل الإنسانية". وكان الفاتيكان قد أعلن أن حالة البابا فرنسيس مستقرة بعد خضوعه لجراحة فى الأمعاء تمت بتخدير كلى. جدير بالذكر، أن البابا فرنسيس دخل المستشفى فى روما بعد ظهر أمس الأحد لإجراء "جراحة مقررة" للقولون، وكشفت التقارير الطبية أن بابا الفاتيكان يعانى من تضيق رتجى مصحوب بأعراض فى القولون، وهو ما يمكن أن يسبب آلاما متكررة فى المعدة وانتفاخا ويؤثر على الأمعاء.

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