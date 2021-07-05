مصر تعزى الفلبين فى ضحايا تحطم الطائرة العسكرية

جدة - نرمين السيد - وأكدت وزارة الخارجية، فى بيان لها، وقوف مصر حكومةً وشعبًا، مع حكومة وشعب الفلبين الصديق فى هذا المصاب الأليم، مقدمة صادق التعازى والمواساة لذوى الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
كانت وزارة الدفاع الفلبينية قد أعلنت أن حصيلة القتلى بتحطم طائرة عسكرية جنوب البلاد أمس الأحد ارتفعت إلى 45 شخصا.
وفى حصيلة سابقة، قال العميد فى الجيش الفلبينى ويليام لورينزو، إن الكارثة أدت إلى مقتل 29 شخصا، وفقدان 17 آخرين، فيما نقل 50 مصابا إلى المستشفى لتلقى العلاج.
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