/638932/تامر-مصطفى-لتحيا-مصر-تأهلنا-بمعجزة-ولم-يتوقع-أحد-صعودنا-ونستحق-التأهل-إلى-الدوري-الممتاز

أكد تامر مصطفى المدير الفني لنادي كوكاكولا عبر برنامج دوت الخليج والذي يقدمه الإعلامي عبدالناصر زيدان ويستضيف حمادة صدقي المدير الفني السابق لفريق سموحة، أن فريق كوكاكولا استحق التأهل إلى الدوري الممتاز هذا العام.

تصريحات تامر مصطفى لتحيا مصر

وقال تامر مصطفى لتحيا مصر"نشعر بفرحة كبيرة جدا بالتأهل غلى الدوري الممتاز، وخصوصا أننا كنا المركز الأخير في ترتيب جدول الدوري الدرجة الثانية"

وتابع" ربنا كافأنا بصعودنا إلى الدوري الممتاز، بسبب الجهد الكبير الذي بذلناه هذا الموسم، وأشكر مجلس إداراة فريق كوكاكولا على مساعدته لنا ودعمه للفريق".

وأضاف"لم يتوقع أحد تأهلنا إلى الدوري الممتاز، بسبب تأخرنا في مركز ترتيب الدوري وشعورنا لا يوصف بهذا الصعود".

وأكد حمادة صدقي على حديث تامر مصطفى حول استحقاق فريق كوكاكولا إلى الدوري الممتاز، وقال حمادة صدقي"أن رشحت فريق كوكولا للصعود منذ بداية الموسم، وقلت لزوجتي بأن فريق كوكاكولا سيتأهل إلى الدوري الممتاز بسبب أدائه الجيد في جميع المباريات".

ترتيب الدوري الممتاز

يحتل نادي الزمالك صدارة الدوري الممتاز برصيد من61 نقطة بعد لعب 27 مباراة.

يحتل النادي الأهلي وصافة الدوري برصيد 45 نقطة بعد لعب 21 مباراة.

يحتل فريق المصري المركز الثالث برصيد 43 نقطة بعد لعب 28 مباراة.

يحتل فريق سموحة المركز الرابع برصيد 40 نقطة بعد لعب 28 مباراة.

يحتل فريق إنبي المركز الخامس برصيد 38 نقطة بعد لعب 28 مباراة.

يحتل فريق الإتحاد السكندري المركز السادس برصيد 38 نقطة بعد لعب 27 مباراة.

يحتل فريق طلائع الجيش المركز السابع برصيد 37 نقطة بعد لعب 28 مباراة.

يحتل فريق بيراميدز المركز الثامن برصيد 36 نقطة بعد لعب مباراة 24 مباراة.

يحتل فريق الجونة المركز التاسع برصيد 36 نقطة بعد لعب 28مباراة.

يحتل فريق مصر المقاصة المركز العاشر برصيد 36 نقطة بعد لعب 26 مباراة.

يحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الحادي عشر برصيد 33 نقطة بعد لعب 27 مباراة.

الأهلي يقلب الطاولة على سموحة

تمكن لاعبي الأهلي من انهاء الشوط الأول من المباراة بثلاثية نظيفة، حيث بدأ النادي الأهلي المباراة بالقوة الهجومية في محاولة تحقيق الفوز بعد التعادل المخيب الذي ساد علي الفريق والجمهور أمام فريق بيراميدز في الجولة السابقة من الدوري الممتاز، في الدقيقة السادسة من عمر المباراة مرر عمرو السولية تمريرة طولية لمحمد شريف داخل منطقة الجزاء، ولكن نجح فريق سموحة في إبعاد تلك الهجمة، وقام لاعبي فريق سموحة في الإعتماد على الهجمات المرتدة طوال الشوط.