/638917/حمادة-صدقي-موسيماني-رجل-المباريات-الكبيرة

أكد المدير الفني السابق لفريق سموحة، في الاستوديو النحليلي لمباراة الأهلي وسموحة في الدوري، من داخل استوديو دوت الخليج، أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، رجل المباريات الكبيرة، ويعرف جيداً كيفية التعامل مع المباريات الحاسمة.

وقال حمادة صدقي عن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي: “موسيماني مدير فني كبير ولا يظهر إلا في المباريات الكبيرة”.

موسيماني مدرب كبير

وأكمل: “موسيماني بيعرف يتعامل مع المباريات الكبيرة بشكل جيد جداً، وبيعرف ي أمتي بيغير ومين اللي يخرج ومين اللي يدخل، ودوره ايه”.

وأردف: “موسيماني سيقدم الكثير مع الأهلي، ومحمود الخطيب يوفر له كل طلباته، ويثق فيه، ودا اللي مخلية متألق مع الفريق”.

موسيماني رجل المباريات الصعبة

وواصل: “ موسيماني كان ممكن أن يتوج ببطولة دوري أبطال إفريقيا مع صن دوانز، ولعبه الفريق معاه يشهد ويدل على ذلك”.

واختتم حديثه عن موسيماني: “موسيماني رجل المباريات الصعبة، ولو صن دوانز كان صعد لنهائي بطولة أفريقيا كان مممكن يكسبها، ولكن في حالة عدم وجود الأهلي في الطرف الآخر”.

نتيجة مباراة الأهلي وسموحة

حقق النادي الأهلي فوز قوى علي الفريق السكندري سموحة، برباعية نظيفة، علي ملعب الأسكندرية، في لقاء الأسبوع الثامن والعشرون من بطولة الدوري الممتاز، ليضرب بغضبة في سموحة بعد التعاد المخيب للأمال أمام بيراميدز في اللقاء السابق بالدوري.

دخل النادي الأهلي المباراة بكل قوته في محاولة تحقيق الفوز من مطلع المباراة، وبالفعل ينجح في ذلك ويضرب برباعية نظيفة، وجاء ذلك من خلال سيل الهجمات المتتالية علي الهاني سليمان وتهديد شباكة في أكثر من مرة وصل فيها الاهلي له.

تقدم النادي الأهلي بالهدف الأول في الدقيقة الأربعون من عمر المباراة، من خلال هجمة منظمة وتمريرة هات وخد بين طاهر وشريف تضع شريف في مواجهة الهاني سليمان يسددها محمد شريف على يسار الهاني سليمان إلى داخل الشباك.

وجاء الأهلي بالهدف الثاني في الدقيقة الثانية والأربعون من عمر المباراة، عن طريق حسين الشحات، من خلال خطأ الهاني سليمان.

وضرب النادي الأهلي بالهدف الثالث عن طريق على معلول في الدقيقة الخامسة والأربعون من عمر اللقاء من خلال ضربة جزاء سددها معلول بكل أريحيه وأسكنها الشباك.