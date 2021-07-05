إبراهيم نور الدين لـ دوت الخليج: لاعبو الأهلي وسموحة ساعدونا في خروج المباراة بدون مشاكل

/638931/إبراهيم-نور-الدين-لـ-تحيا-مصر-لاعبو-الأهلي-وسموحة-ساعدونا-في-خروج-المباراة-بدون-مشاكل
أكد إبراهيم نور الدين حكم مباراة الأهلي وسموحة أمس في لقاء الأسبوع الثامن والعشرون من بطولة الدوري الممتاز، والتي انتهت بنتيجة أربع أهداف دون رد للمارد الأحمر، أن الفريقين اليوم كانو متعاونين بشكل جيد ومشرف، ولا يوجد أي إعتراضات من قبل الفريقين، وجاء ذلك في مداخله هاتفيه مع الإعلامي عبد الناصر زيدان، حمادة صدقي، في الاستوديو التحليلي للمباراة من داخل استودسسو دوت الخليج.
قال : “المباراة قوية بين الأهلي وسموحة، والكل كان متعاون في المباراة من الفريقين”ز
وأكمل: “نتمنى التوفيق لكل الجهاز التحكيمي في المباراة، ونتمني أن نشوفهم في مباريات هامة وقوية دايماً”.
وأضاف: “أشكر كل لجنة الحكام وكل القائمين على التحكيم المصري والقاري، وأعدهم بتقديم الاداء الجيد والمشرف في الفترة القادمة”.
وواصل: “موسم قوي في هذا العام بين العديد من الأندية، ومنافسات قوية بين الفرق”.
وزاد: “وعن مباريات إفريقية في الموسم الحالي لايوجد أي مباريات لي في فهذا، ولا يوجد فيه غير مبارتين في إفريقيا، وحسم أمرهم”.
وأردف: “ الدوري قوي وهناك منافسات قوية بين جميع الأندية المشاركة في البطولة، ونتمنى أن نخرج منها بشكل جيد ومشرف”.
واختتم نور الدين: “ مباراة اليوم كانت قوية، والفريقين في المباراة لهما قاعدة جماهيرية قوية علي مستوى القارة وليس المحلي فقط، ولكن في النهاية خرجت المباراة بالشكل المخطط له”.
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