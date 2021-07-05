/638930/علاء-نوح-صعود-الشرقية-للدخان-للدوري-الممتاز-حلم-تأخر-من-التسعينات

عبر علاء نوح المدير الفني لفريق الشرقية للدخان، أثناء مداخلته مع برنامج دوت الخليج، والذي يقدمه الإعلامي عبدالناصر زيدان ويستضيف حمادة صدقي المدير الفني السابق لفريق سموحة، على سعادته بصعود فريقه إلى الدوري الممتاز.

تصريحات علاء نوح لتحيا مصر

وقال علاء نوح"تعرض لمواقف تأهل الفرق إلى الدوري الممتاز العديد من المرات، ولكن تأهل فريق الشرقية للدخان هذا العام له فرحة خاصة"

وتابع"لم أكن سبب الوحيد لصعود الشرقية للدخان للدوري الممتاز، ولكن الجهاز الإداري ساعدتني كثيرا".

أضاف"تعاملت مع كابتن حمادة صدقي في فريق سموحة وهو من الشخصيات الجيدة جدا"

واستكمل"مجلس إداراة فريق الشرقية للدخان تمنوا كثيرا التأهل إلى الدوري الممتاز، وسعيد جدا بتحقيق حلمهم بالتأهل إلى الدوري الممتاز".

وأتم"نادي الشرقية للدخان لم يشتكي منه أحدا أبدا، والفريق سدد قيمة جميع اللاعبين، ومن له حق فيجب أخذ حقه بالطرق الشرعية".

ترتيب الدوري الممتاز

يحتل نادي الزمالك صدارة الدوري الممتاز برصيد من61 نقطة بعد لعب 27 مباراة.

يحتل النادي الأهلي وصافة الدوري برصيد 45 نقطة بعد لعب 21 مباراة.

يحتل فريق المصري المركز الثالث برصيد 43 نقطة بعد لعب 28 مباراة.

يحتل فريق سموحة المركز الرابع برصيد 40 نقطة بعد لعب 28 مباراة.

يحتل فريق إنبي المركز الخامس برصيد 38 نقطة بعد لعب 28 مباراة.

يحتل فريق الإتحاد السكندري المركز السادس برصيد 38 نقطة بعد لعب 27 مباراة.

يحتل فريق طلائع الجيش المركز السابع برصيد 37 نقطة بعد لعب 28 مباراة.

يحتل فريق بيراميدز المركز الثامن برصيد 36 نقطة بعد لعب مباراة 24 مباراة.

يحتل فريق الجونة المركز التاسع برصيد 36 نقطة بعد لعب 28مباراة.

يحتل فريق مصر المقاصة المركز العاشر برصيد 36 نقطة بعد لعب 26 مباراة.

يحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الحادي عشر برصيد 33 نقطة بعد لعب 27 مباراة.

الأهلي يقلب الطاولة على سموحة

تمكن لاعبي الأهلي من انهاء الشوط الأول من المباراة بثلاثية نظيفة، حيث بدأ النادي الأهلي المباراة بالقوة الهجومية في محاولة تحقيق الفوز بعد التعادل المخيب الذي ساد علي الفريق والجمهور أمام فريق بيراميدز في الجولة السابقة من الدوري الممتاز، في الدقيقة السادسة من عمر المباراة مرر عمرو السولية تمريرة طولية لمحمد شريف داخل منطقة الجزاء، ولكن نجح فريق سموحة في إبعاد تلك الهجمة، وقام لاعبي فريق سموحة في الإعتماد على الهجمات المرتدة طوال الشوط.