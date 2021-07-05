مجدي عبدالعاطي يكشف لـ دوت الخليج تفاصيل رحلة فاركو للدوري الممتاز

/638929/مجدي-عبدالعاطي-يكشف-لـ-تحيا-مصر-تفاصيل-رحلة-فاركو-للدوري-الممتاز

أكد مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق فاركو بالقسم الثاني للدوري المصري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عبد الناصر زيدان، في الاستوديو التحليلي بـ تحيا مصر لمباراة الأهلي وسموحة بالدوري الممتاز، والتي انتهت بنتيجة أربع أهداف دون رد للمارد الأهلي، أن النادي يستحق الصعود بعد تعب وكلل كبير من لاعبي الفريق.

حقق فاركو فوزا هاما على بني عبيد بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الـ 30 من دوري القسم الثانية للمجموعة الثالثة «بحري»، وبهذا الفوز يكون فاركو أول الصاعدين للدوري الممتاز الموسم المقبل.

قال: “فريق فاركو منظومة مجتهده في القسم الثاني بالدوري، ودا شئ شجعني جداً، على العمل”.

فاركو نادي مجتهد

وواصل: “نادي فاركو صاحب طموح كبير، ودا السبب اللي خلاني وشجعني على العمل ليل نهار”.

وزاد: “وفاركو منظومة لها خمس أو ست سنين بتكافح في القسم الثاني، وبشكر كل الجهاز الفني”.

أول مباراة لفاركو

وأكمل: “في أول مباراة في المجموعة واجهت المنصورة وفزت، وبعدها 8 لاعيبه في الفريق قد إوصيبوا بفيروس كرونا”.

وأردف: ”نادي فاركو كبير وله جمهورة الكبير علي المستوي القسم الثاني”.

عقبات فاركو

وواصل: “ بعد إصابة عدد كبير في صفوف الفريق بفيروس كرونا في بداية الموسم، أثرو على الفريق بشكل كبير”.

واختتم: “ تعثرنا في العديد من المباريات في بداية الموسم، بسبب كرونا وغياب العديد من لاعبي الفريق الاساسيين”.