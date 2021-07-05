لا تكتبون على التابلت.. نصائح من وزير التعليم لطلاب الثانوية قبل الامتحانات

جدة - نرمين السيد - وقال الوزير عبر صفحته بفيس بوك، إن الوزارة تقوم حاليا بسلسلة من الإجراءات التقنية التأمينية وسوف تستمر طوال الأسبوع الحالي، موجها حديث للطلاب قائلا: "لا تلتفتوا لمن يزعم اختراقها لأنها لم تكتمل بعد، ومن يحاول التهكير سوف يدفع ثمنا باهظا لهذا والتذكرة واجبة الآن فى ضوء ما ينتشر من صور وفيديوهات للغش".
وأكد: "لا تستهلكوا وقتا فى الكتابة على التابلت أو استخدام notes أو تحميل الكتب لأننا سوف نزيل كل ذلك ونتيح فقط الوصول إلى كتب الوزارة من خلالنا أثناء الامتحان".
واختتم: "ظلل الإجابة الصحيحة على البابل شيت بقلم رصاص خفيف، وأكد إجابتك النهائية بقلم جاف أسود أو أزرق قبل تسليم ورقة الإجابة مع كتابة الاسم ورقم الجلوس بنفس القلم الجاف بخط واضح".
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