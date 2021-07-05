/638925/سيد-عبد-الحفيظ-الدوري-عيل-من-عيالنا-وتأجيل-مباراة-الزمالك-والمحلة-من-مصلحتنا

وقال عبد الحفيظ في تصريحات تلفيونية مع الاستوديو التحليلي مع دوت الخليج، بعد لقاء الاهلي وسموحة في الدور الثامن والعشرون من بطولة الدوري الممتاز، والتي انتهت بنتيجة أربع أهداف دون رد لصالح المارد الأحمر، والذي أشار فيها علي بطل الدوري قبل نهاية الموسم، وتأجيل مباراة الزمالك وغزل المحلة، والفوائد التي استفاد منها الفريق في التأجيل.

وقال: "حققنا فوز مهم جدا في الدوري أمام سموحة، وسجلنا ٣ اهداف في ٦ دقائق تقريبا، سنلعب تحت أي ظروف، ولدينا ١٣ مباراة وأيا كانت الظروف وتوقيتها يجب أن تلعبها بشكل كبير جدا".

تأجيل مباراة الزمالك والمحلة

وعن تأجيل مباراة الزمالك وغزل المحلة: "هذا قرار اتحاد الكرة، هذا شيء لا يخصني، لا أريد التعقيب عن هذا الامر، ولكن أعتقد أن قرار التأجيل في مصلحتنا لأننا نريد الاقتراب من المنافس وتقليل الفارق معه".

نهائي إفريقيا

وبسؤاله عن التحضير للنهائي الأفريقي: "جاء لنا بنود من الاتحاد الافريقي منذ عدة أيام، وأن المباراة ستكون ٩٠ دقيقة وبعد ذلك ستستمر لشوطين اضافيين وركلات جزاء، وأشياء بخصوص التبديلات، وسنستعد بشكل جيد للمباراة".

واختتم عبد الحفيظ: "جميع المباريات صعبة، ولدينا ١٣ مباراة وفي صالحنا أن نلعب ٥ أو ٦ مباريات لتقليل عدد المباريات،