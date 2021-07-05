/638923/عبد-الحفيظ-لسنا-فريق-الفرد-الواحد-ونعمل-بشكل-جماعي-وهذا-هو-سر-عظمة-ونجاح-الأهلي

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي بعد لقاء الفريق مع سموحة في الدور الثامن والعشرون من بطولة الدوري الممتاز، والتي انتهت بنتيجة أربع أهداف دون رد للمارد الأحمر، أن الأهلي بيلعب تحت أي ظرف، وتأجيل لقاء الزمالك والمحلة من مصلحة النادي.

ويستعرض دوت الخليج تصريحات سيد عبد الحفيظ.

قال: “الأهلي كان في مباراة بيراميدز كان فيها فرص أكثر من اليوم ولكن مفيش نصيب”.

السيطرة على المباراة

وزاد: “مباراة اليوم الحمد لله النهارده من الدقيقة الثامنة والثلاثون لحد الدقيقة الخامسة والأربعو إستطعنا تحقيق لا ثلاث نقاط”.

وواصل :”التضحية تأتي في الألتزام ومسئول، عن تنظيم نفسه في التدريب وخطة المدير الفني في اي مباراة”.

وأردف: “دائماً أقول للاعبي الأهلي الضغط والإجتهاد في المباراة، والوصول لمرمى الخصم، وليس التسجيل فقط، على الأقل أن تأتي بضربة مرمى”.

الأهلي فريق جماعي

وزاد: “دور في النادي مبحبش حد يدخل في شغلي في النادي الأهلي، ولا أحب الدخول في شغل أحد في النادي”.

وأكمل: “الفريق جماعي، ودائما يكون هناك أخطاء من اي حد في المباراة”.

وزاد:” محمد الشناوي لاعب كبير وثقتنا فيه كبيرة، واللي حصل في لقاء بيراميدز لا يأثر على ثقتنا فيه”.

الشناوي حارس كبير

وواصل: “غلطة الشخص في الفريق لا يمكن ان نحمله الخطأ بالكامل، وثقتنا في لاعبي الفريق كبيرة ونثق في قدراته”.

وأردف: “لازم نعمل علاقة وصل بين لاعبي الفريق في الملعب وخارجة ودا أهم من التواصل في النادي”.

واختتم: “البنك الأهلي والإنتاج الحربي وأسوان سنخوضهم بدون لاعبيالأولمبي، وإن شاء الله هنقدر نتخطئ ذالك، بالرغم من تأثرهم في الفريق لأن دورهم كبير مع الفريق”.