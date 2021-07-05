الدكتور نور الشيخ بندوة دوت الخليج: «جالي تليفون الساعة 12 بليل بيقولي انت أتغدر بيك»

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وجه الدكتور نور الشيخ الأمين العام المساعد لحزب الحركة الوطنية سابقًا، الشكر لكل الداعمين للقضية التي اثيرت داخل حزب الحركوة الوطنية بسبب فصل عدد من القيادات، مشيرا إلى أن اهمية الدعم تكمن في أنها لم تكن لأشخاص بل كانت للقضية نفسها، حيث أن الموضوع كان بمثابة محاربة للشباب الذي صدر بحقهم قرارات الفصل.

وتابع الدكتور نور الشيخ خلال ندوته بموقع دوت الخليج:" جال يتليفون الساعة اتناشر بليل بيقولي أنتم اتغدر بيكم"، ثم بعد ذلك تلقيت خبر فصل الثلاثة" أنا ومحمد عزمي ومحمد الساحة"، بدعوى أننا سعينا إلى الإستحواذ على الحزب، ولكن هذا غير صحيح، لاننا عملنا دوما لرفعة هذا الحزب ودعمه.

وأكد الدكتور نور الشيخ، أننا لم نسعى سوى للخدمة العامة، على الرغم أننا قمنا بمجهودات شخصية لم ننسبها إلى أنفسنا، وكانت تنسب في النهاية إلى الحزب بشكل عام، فادائنا المتميز نتج عنه عمل خطة لتدريب 10 الاف شاب، وتم تدريب 4 الاف شاب بالفعل في عام واحد، وهذا رقم غير مسبوق، ثم بعد ذلك يُقال علينا أننا سعينا إلى تخريب الحزب ! .