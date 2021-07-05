فخ «تيجراي» الذى وقع فيه آبى أحمد

أخذ إقليم «تيغراى» مساحة واسعة من النقاش العربي والعالمي، حتى أن الكثير من المحللين والمفكريين السياسيين وصفوه بالـ«فخ» الذى وقع فيه حامل نوبل آبي أحمد، وفى هذا الشأن يلزم التعريف بماهية الإقليم ومسارات التحول التى حدثت فيه.

دوت الخليج

إقليم تيغراى والصراع مع حكومة آبي أحمد

إقليم تيغراي أو تكرينيا يقع في شمال إثيوبيا ويحده من الشمال إريتريا ومن الغرب السودان ومن الشرق عفر ومن جنوبها إقليم أمهرة، ويكتظ يبلغ عددهم 7 مليون نسمة، وذلك من أصل 117 مليون نسمة.

ما لا يعرفه الكثيريين أن الدولة الإثيوبية تتمتع بحكم فيدرالي، إذ تمتلك سلطة تنفيذية وحكومة إقليمية وسلطة تشريعية تتمثل فى مجلس الدولة.

وتتنوع الأعراق داخل إقليم تيجراى، حيث أن الأغلبية من المسيحيين الأرثوذكس، ثم الإسلام بنسبة 4% والمسيحيين الكاثوليك بنسبة 0.4%، والمسيحيين البروتستانت بنسبة 0.1%..

تعد اللغة التيغيرية هى اللغة الرسمية في إقليم تيغراي، ولكن هناك لغات أخرى مستخدمة من بينها الأمهرية والساهو والكوناما والفرنسية والإسبانية، والعربية التي يستخدمها عرقية "بني شنقول".

بداية الصراع

فى عام 1975 تم إنشاء جبهة تحرير تيجراى، وكانت فى السابق حزب سياسي، وتولى السلطة رسميًا فى عام 1989 حتى عام 2018، ولكن مع انتهاء مدة الحكم، وصعود آبي أحمد تطور الصراع بينهما، وأشتدت الأحداث بقوة عندما قام المجلس الوطني للانتخابات بإنهاء تسجيل الحزب رسميا، ليتحول من حزب سياسي حاكم إلى حزب متمرد يعتمد العنف والإرهاب لإرضاخ الحكومة الفيدرالية.

فى نوفمبر من عام 2020، بدأت الحرب فى تيجراى عندما وجه رئيس الوزراء الإثيوبي، اتهامًا صريحًا بأن الحكومة الفيدرالية فى تيجراي قد قامت بمهاجمة الجيش الاتحادى المتمركزة هناك، وهو ما أدى إلى اشتعال حدة الصراع بين الطرفين حيث أنهم قد تبادلا إطلاق النار.

وفى بيان شديد اللهجة، قالت وكالة الأنباء الإثيوبية:" إن جبهة التحرير فى تيجراى قد حاولت سرقة المدفعية والمعدات.

وأكد البيان التى تم إصداره من الحكومة الإثيوبية، أنهم قد حاولوا بشتى الطرق تجنب احتدام صراع مع جبهة التحرير فى تيجراى، لكنم أبوا الانصياع للتوقف عن إطلاق النار ومهاجمة الجيش الإثيوبية".

على إثر هذا الأمر اشتعل الصراع الذى بناه عدد من المحليين أنه مفبرك إلى حد بعيد من جانب آبى أحمد، وهو ما أدى إلى اشتعال الصراع بين أبناء الشعب الواحد، الأمر الذى تسبب فى حالة من الصراع المستمرة بين الطرفين.

يرجع الكثير من المحللين أنه ورغم إطلاق النار بين الجانبين فى الوقت الحالى إلا أن ما فعله آبى أحمد من صراع وقتل الكثير من الأبرياء سببًا فى مناداة البعض أن صاحب بسحب نوبل للسلام منه، إذ إنها قد محت كل المجهودات التى كان ينادي بها سابقًا.