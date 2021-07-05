/638920/يخدم-9-مليون-مواطن-ثروت-سويلم-يطالب-الصحة-بمد-مستشفي-الأحرار-بالشرقية-بالأجهزة-الطبية

طالب النانب ثروت سويلم ، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، وزارة الصحة بدعم مستشفي الأحرار بمحافظة الشرقية ،وتشكيل لجنة للتعرف علي جميع احتياجات المستشفي من الأجهزة الطبية ، خاصة أن الأجهزة الحالية قليلة ولا تتناسب مع ذلك الصرح الكبير .

توفير الخدمات الطبية للمرضى

وقال سويلم ، في تصريحات صحفية اليوم ، القائمين علي إدارة مستشفي الأحرار يبذلون جهود كبيرة، في توفير الخدمات الطبية للمرضي رغم قلة الإمكانيات ، لافتا إلي أن مستشفي الأحرار أكبر صرح طبي بمحافظات شرق الدلتا ويخدم 9 مليون مواطن .

وأكد سويلم ، أنه طالب لجنة الصحة بمجلس النواب ، خلال مناقشة طلب إحاطة حول تطوير عدد من المستشفيات بمحافظة الشرقية ، بضرورة دعم ذلك الصرح الطبي الكبير .

كما طالب النائب ثروت سويلم، نائب الشرقية من مسؤولي الوزارة بجدول زمني لمشروع إنشاء مستشفي ابو حماد العام وتحديد مواعيد وخطوات هذا الصرح والذي تم تخصيص مبلغ 320 مليون جنيه تكلفه إنشاء هذا الصرح مطالبا وزارة الصحة بعرض خطتها بشأن مستشفى السعيدية ( بأبوحماد ) ومستشفي بحطيط وتطوير مستشفي الحلمية