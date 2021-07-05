/638917/حمادة-صدقي-موسيمتني-رجل-المباريات-الكبيرة

أكد المدير الفني السابق لفريق سموحة، في الاستوديو النحليلي لمباراة الأهلي وسموحة في الدوري، من داخل استوديو دوت الخليج، أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، رجل المباريات الكبيرة، ويعرف جيداً كيفية التعامل مع المباريات الحاسمة.

وقال حمادة صدقي عن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي: “موسيماني مدير فني كبير ولا يظهر إلا في المباريات الكبيرة”.

موسيماني مدرب كبير

وأكمل: “موسيماني بيعرف يتعامل مع المباريات الكبيرة بشكل جيد جداً، وبيعرف ي أمتي بيغير ومين اللي يخرج ومين اللي يدخل، ودوره ايه”.

وأردف: “موسيماني سيقدم الكثير مع الأهلي، ومحمود الخطيب يوفر له كل طلباته، ويثق فيه، ودا اللي مخلية متألق مع الفريق”.

موسيماني رجل المباريات الصعبة

وواصل: “ موسيماني كان ممكن أن يتوج ببطولة دوري أبطال إفريقيا مع صن دوانز، ولعبه الفريق معاه يشهد ويدل على ذلك”.

واختتم حديثه عن موسيماني: “موسيماني رجل المباريات الصعبة، ولو صن دوانز كان صعد لنهائي بطولة أفريقيا كان مممكن يكسبها، ولكن في حالة عدم وجود الأهلي في الطرف الآخر”.