البريد المصري.. مواعيد صرف المعاشات 2021 

مواعيد صرف المعاشات 2021 في البريد المصري يسأل عنها العملاء حاليًا خاصًة وأننا في بداية شهر يوليو حيث أن البريد المصري يصرف المعاشات بداية كل شهر ولهذا سأل أحد عملاء البريد المصري عن مواعيد صرف المعاشات 2021.

دوت الخليج صرف المعاشات 2021 البريد المصري كتب أحد عملاء البريد المصري عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": " لو سمحتم هل صرف المعاشات هذا الشهر فى أي يوم بغض النظر عن قيمة المعاش". مواعيد صرف المعاشات بالبريد المصري ردت صفحة البريد المصري، وكتبت: " مواعيد صرف المعاشات بالبريد المصري لعملاء البريد المصري (فضي معاشات - معاشات القوات المسلحة) يمكن السحب من ماكينات الصراف الآلي إبتدءًا من يوم 1/7/2021، ويمكن السحب من مكاتب البريد إبتدءًا من يوم 3/7/2021 اما بخصوص عملاء التأمينات والمعاشات مواعيد الصرف الخاص بهم تنقسم للأتي أقل من 1000 جنية أيام السبت والأحد والأتنين من 3/7/2021 حتى 5/7/2021 أكثر من 1000 جنية حتى 2000 جنية يومي الثلاثاء والأربعاء 6/7/2021 حتى 7/7/2021 أكثر من 2000 جنية يوم الخميس 8/7/2021 وفي حالة عدم الصرف بالمواعيد المحددة يمكن لحضرتك الصرف إبتدءًا من يوم السبت 10/7/2021".

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