/638919/بنك-القاهرة-تفاصيل-محفظة-بنك-القاهرة-كاش

بنك القاهرة يقدم الان طريقة فتح محفظة بنك القاهرة كاش، وهي تتيح لعملاء بنك القاهرة توفير الكثير من الخدمات، ومن الممكن أن يتم الاشتراك في محفظة بنك القاهرة كاش عن طريق خدمة العملاء وفروع بنك القاهرة في محافظات مصر.

دوت الخليج محفظة بنك القاهرة كاش سألت إحدى عميلات بنك القاهرة عن طريقة عمل محفظة كاش، عبر الصفحة الرسمية الخاصة ب بنك القاهرة، وكتبت: " عاوز اعمل محفظة". خطوات الاشتراك في محفظة بنك القاهرة كاش ورد عاوز اعمل محفظة بنك القاهرة بتفاصيل الاشتراك فى محفظه القاهره كاش، وهذه هي الخطوات: " زيارة أى فرع من فروع بنك القاهرة

يتم مليء طلب الإشتراك في الخدمة والتوقيع على الشروط والأحكام

سيقوم موظف البنك بتسجيل بياناتك على النظام

سوف تستقبل رسالة على هاتفك المحمول يحتوى على رابط التطبيق لتحميل تطبيق القاهرة كاشعلى هاتفك المحمول من أي من المتاجر المتاحة طبقا لنوع الهاتف المستخدم متجر بلاي لعملاء المستخدمين لهاتف اندرويد، متجر ابل ستورلعملاء المستخدمين لهاتف ايفون

المستندات المطلوبه للإشتراك في تطبيق بنك القاهرة كاش أصل وصورة البطاقة الشخصية رقم هاتف المحمول مسجل ببيانات العميل لدي شركة المحمول التابع لها

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بنك القاهرة.. تفاصيل محفظة بنك القاهرة كاش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.