​مدرسة البترول أهم بدائل الثانوية العامة تعرّف على شروط القبول وأوراق التقديم

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محمد سياف - ابو ظبي - تُعدّ ​مدرسة البترول أحد أهم بدائل الثانوية العامة، والتي تقبل خريجي الشهادة الإعدادية، وهذه المدرسة توجد بالعديد من محافظات الجمهورية، وبالتحديد في 5 محافظات. أماكن وعناوين مدرسة البترول في المحافظات محافظة الجيزة، وهي مدرسة حدائق الأهرام “القديمة”. محافظة الإسكندرية، وتوجد بحوض 6 بطريق 45 الدولي، ويوجد مدرسة أخرى بالملاحة وملاصقة لقسم ثالث المنتزه. محافظة مطروح، وتوجد في جوار قسم مرسى مطروح. محافظة الإسماعيلية، في منطقة الشيخ زايد. محافظة بور سعيد بحي المناخ منطقة 23 ديسمبر. وعن شروط الإلتحاق في مدرسة البترول، فجاءت على النحو التالي: الإسكندرية تقبل من مجموع 140 درجة، وباقي المحافظات تشترط أن لا يقل المجموع عن 150 درجة.

عمر الطالب يشترط أن لا يقل عن 15 سنة وأن لا يزيد عن 18 سنة.

يشترط أن تكون الإنجليزية هي اللغة الأولى.

اجتياز الطالب للكشف الطبي والكشف النفسي.

اجتياز كشف الهيئة. الأوراق المطلوبة للتقديم لمدارس البترول بعد الإعدادية جاءت كما يلي: 3 صور من الشهادة الإعدادية بالإضافة إلى الأصل.

6 صور شخصية 4 في 6.

طابع نقابة.

طابع تعليمي.

بطاقة تأمين صحي.

بطاقة صحية.

شهادة بحسن السير والسلوك.

صورة البطاقة لولي الأمر.

طلب الإلتحاق وملف التقديم.



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