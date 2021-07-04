/638916/شوقي-غريب-ضميت-الشناوي-لأنه-حارس-مصر-الأول-والأهلي-مسئول-عن-سفر-لاعبيه-للأوليمبياد

كشف شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب المصرى الاولمبى أنه يرى أن محمد الشناوى حارس مرمى فريق الاهلى أفضل حارس مصر الان، ولذلك لم يتردد في ضمة لقائمة المنتخب الأولمبي الذي سيمثل مصر في بطولة أولمبياد طوكيو 2020.

وأوضح شوقى غريب خلال تصريحات تلفزيونية لقناة الشمس مع الاعلامى مجدى عبد الغنى فى برنامج البلدوزر " محمد الشناوى حارس مصر الاول وجاء ضمه بسبب الخبرة الكبيرة فى البطولات مع الاهلى و حصد العديد منها خلال المرحلة الماضية ".

وأشار شوقى غريب أنه لم يتم تحديد موعد السفر المنتخب الاولمبى الى طوكيو حتى ولكن سوف نناقش هذا الامر خلال الايام المقبلة وترتيبها مع اتحاد الكرة المصرى” .

وواصل: “اتفقنا مع الأهلى على تحمل مسئولية نقل لاعبيه بعد النهائى إلى طوكيو”.

وأردف: “هناك لجنة فى اتحاد الكرة تقوم بحل أزمة لاعبى الاهلى قبل الاولمبياد”.

واختتم: “شوقى غريب : “لابد من التواجد فى طوكيو يوم 17 يوليو أو قبل ذلك”.