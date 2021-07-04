حمادة صدقي لـ«دوت الخليج»: بعض المحللين ظلموا «موسيماني».. والخطيب سبب نجاحه

/638915/حمادة-صدقي-لـتحيا-مصر-بعض-المحللين-ظلموا-موسيماني-والخطيب-سبب-نجاحه

يتواجد حمادة صدقي المدير الفني السابق لفريق سموحة وفريق الهلال السوداني، ضيفا في استديو دوت الخليج، والذي يقدمه الإعلامي عبدالناصر زيدان، ويبث البرنامج من استديو موقع دوت الخليج.

تصريحات حمادة صدقي أثناء تواجده في استديو دوت الخليج

أكد حماده صدقي على أحقية النادي الاهلي بالفوز بمباراة سموحة، والتي انتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة، وأوضح حمادة صدقي أن أحمد سامي أخطأ في فتح المساحات أمام المارد الأحمر.

وواصل حمادة صدقي أثناء تواجده في استضافة دوت الخليج"الشغل بتاع موسيماني ميشقهوش الجمهور ولكن يشوفه المدير الفني بسبب تكتيكه الرائع".

وتابع"بعض المحللين في القنوات التليفزيونية ظلموا موسيماني أثناء تحليلهم لمباريات الأهلي ولم يعطوه حقه بذكرهم السلبيات فقط وعدم ذكرهم الإيجابيات"

وأضاف"من أسباب نجاح موسيماني مع النادي الاهلي دعم محمود الخطيب له في كل خطواته”

ترتيب الدوري الممتاز

يحتل نادي الزمالك صدارة الدوري الممتاز برصيد من61 نقطة بعد لعب 27 مباراة. يحتل النادي الأهلي وصافة الدوري برصيد 45 نقطة بعد لعب 21 مباراة. يحتل فريق المصري المركز الثالث برصيد 43 نقطة بعد لعب 28 مباراة. يحتل فريق سموحة المركز الرابع برصيد 40 نقطة بعد لعب 28 مباراة. يحتل فريق إنبي المركز الخامس برصيد 38 نقطة بعد لعب 28 مباراة. يحتل فريق الإتحاد السكندري المركز السادس برصيد 38 نقطة بعد لعب 27 مباراة. يحتل فريق طلائع الجيش المركز السابع برصيد 37 نقطة بعد لعب 28 مباراة. يحتل فريق بيراميدز المركز الثامن برصيد 36 نقطة بعد لعب مباراة 24 مباراة.

يحتل فريق الجونة المركز التاسع برصيد 36 نقطة بعد لعب 28مباراة.

يحتل فريق مصر المقاصة المركز العاشر برصيد 36 نقطة بعد لعب 26 مباراة.

يحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الحادي عشر برصيد 33 نقطة بعد لعب 27 مباراة.

نتيجة مباراة الأهلي وسموحة

استطاع لاعبي الاهلي من تسجيل الهدف الرابع في مباراته أمام فريق سموحة ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز، وأحرز الهدف محمد شريف بعد عدت تمريرات بين محمد مجدي أفشة وعلى معلول ومحمد شريف، وختمها محمدج شريف بإحرازها في مرمى الهاني سليمان.

الأهلي يقلب الطاولة على سموحة تمكن لاعبي الأهلي من انهاء الشوط الأول من المباراة بثلاثية نظيفة، حيث بدأ النادي الأهلي المباراة بالقوة الهجومية في محاولة تحقيق الفوز بعد التعادل المخيب الذي ساد علي الفريق والجمهور أمام فريق بيراميدز في الجولة السابقة من الدوري الممتاز، في الدقيقة السادسة من عمر المباراة مرر عمرو السولية تمريرة طولية لمحمد شريف داخل منطقة الجزاء، ولكن نجح فريق سموحة في إبعاد تلك الهجمة، وقام لاعبي فريق سموحة في الإعتماد على الهجمات المرتدة طوال الشوط.