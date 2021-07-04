البنك الأهلي المصري.. قائمة أرقام سويفت كود Swift Code.. NBE Bank بالجيزة

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البنك الأهلي المصري يسأل العملاء عنه وعن أرقام سويفت كود Swift Code الخاصة بفروع محافظة الجيزة، حيث أن البنك الأهلي المصري NBE Bank يقدم قائمة أرقام سويفت كود Swift Code لتسهيل المعاملات الدولية بين المؤسسات ولهذا يحرص البنك الأهلي المصري على السرية التامة في هذا الأمر.

دوت الخليج رقم سويفت كود Swift Code البنك الأهلي المصري يعرض رقم سويفت كود Swift Code الخاص والمعرف في البنك الأهلي المصري NBA Bank هو NBEGEGCX أرقام البنك الأهلي المصري وسويفت كود Swift Code الجيزة قبل تحديد أرقام البنك الأهلي المصري وسويفت كود Swift Code الجيزة يجب معرفة أنه يتم وضع رقم سويفت كود Swift Code بعد رقم المعرف في البنك الأهلي المصري المذكور فوق. وإليكم أرقام سويفت كود Swift Code في الجيزة: البنك الاهلي المصري فرع الجيزة NBEGEGCX161 البنك الاهلي المصري الجيزة فرع فيصل NBEGEGCX187 البنك الاهلي المصري الجيزة فرع جامعة القاهرة NBEGEGCX164 البنك الاهلي المصري الجيزة فرع البحر الاعظم NBEGEGCX179 البنك الاهلي المصري الجيزة فرع مصدق NBEGEGCX185 البنك الاهلي المصري الجيزة فرع التكامل NBEGEGCX174 البنك الاهلي المصري الجيزة فرع امبابة NBEGEGCX168 البنك الاهلي المصري الجيزة فرع ابو الفدا NBEGEGCX116 البنك الاهلي المصري الجيزة فرع الصف NBEGEGCX181 البنك الاهلي المصري الجيزة فرع النيل NBEGEGCX165 البنك الاهلي المصري الجيزة فرع البدراشين NBEGEGCX166 البنك الاهلي المصري الجيزة فرع الروضة NBEGEGCX117 البنك الاهلي المصري الجيزة فرع سفينكس NBEGEGCX188

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