/638911/تنسيقية-شباب-الأحزاب-والسياسيين-تلتقي-مجلس-إدارة-الإتحاد-المصري-لجمعيات-المستثمرين

في إطار حرص تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لتفعيل آليات التعاون مع كافة القطاعات والمسؤولين والتعرف عن قرب على التحديات التى تواجه بيئة الإستثمار في مصر، إلتقي وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الدكتور محرم هلال رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصري لجميعات المستثمرين، لدراسة كافة أوجه التعاون المتبادل خلال المرحلة القادمة، ومعرفة المشكلات التى قد تواجه المستثمرين، والعمل على حلها بما يحسن بيئة الإستثمار، ويجذب إستثمارات أخرى.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين

إستمع وفد التنسيقية بداية إلى كلمة رئيس الإتحاد التى رحب فيها بلقائه بالوفد، وأثنى على دور التنسيقية وأعضائها في الحياة السياسية وما يقدمونه من مجهودات لرفعة شأن بلدهم العزيز، وأكد محرم أن المستثمرين يأملوا تفعيل دور هيئة التنمية الصناعية وطالب بضرورة زيادة تعاونها مع المستثمرين.

ومن جانبهم طالب أعضاء مجلس إدارة الإتحاد بزيادة الإهتمام بالصناعة الى جانب الاهتمام بالبنية التحتية، كما طالبوا بتشجيع المنتجات المصرية المحلية وتوريدها في المشروعات الوطنية المقامة حاليا، وعرض أعضاء الاتحاد مشكلة عدم تقنين التراخيص في المناطق غير الصناعية لتأثيرها الكبير على المستثمرين في المناطق الصناعية، وتمنوا الاهتمام بعملية التعليم المزدوج الى جانب التعليم التكنولوجى، والاعتماد على العمالة الفنية المدربة.

جدير بالذكر أن الإتحاد المصري لجميعات المستثمرين يضم 60 جمعية من جميع محافظات مصر، وتحتوى على أكثر من 40 ألف مؤسسة صناعية يعمل بها ما يزيد عن 6 مليون عامل بالقطاعات الإستثمارية والصناعية المختلفة.

ومن جانبه أشاد وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، بالدور الوطني الكبير الذي يقوم به اتحاد المستثمرين، كونه مرأة لمستثمرى مصر، ينقلون متطلباتهم ويعبرون عن ما يتطلعوا إليه، وأعرب الوفد عن تطلعه لمزيد من اللقاءات التى تسمح بالاستماع الى تحديات ومشكلات الاستثمار في مصر تمهيدا لدراستها في لجان التنسيقية ونقل التوصيات والحلول عن طريق نوابها الى السلطة التشريعية والتنفيذية.

وأعرب الطرفان عن سعادتهما للإتفاق على توقيع بروتوكول للتعاون بين الاتحاد والتنسيقية، يناقشون بنوده وطرق التعاون المشترك في جلسات أخرى يتفق عليها.

شارك في اللقاء من أعضاء مجلس إدارة الإتحاد، اسامة حفيلة، د.محمد خميس شعبان، على حمزة، عبدالله الغزالى، حسام الشهاوى، فوزى شندى، د.محى حافظ، مها حسن، معتصم راشد.

وضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النائبة غادة على، والنائب محمد تيسير مطر، والنائبة رحاب عبد الغنى، أعضاء مجلس النواب، وجهاد سيف، ومحمد سالم ، ومؤمن سيد ، وأمين بدر، ود.حنان وجدى أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.