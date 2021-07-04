/638910/تعرف-على-ترتيب-الدوري-المتتاز-بعد-فوز-الأهلي-على-سموحة-برباعية

اكتسح النادي الأهلي فريق سموحة برباعية نظيفة، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من فعاليات الدوري العام، ويعرض دوت الخليج ترتيب الدوري الممتاز بعد فوز الأهلي على فريق سموحة وجاء الترتيب كالتالي:

ترتيب الدوري الممتاز

يحتل نادي الزمالك صدارة الدوري الممتاز برصيد من61 نقطة بعد لعب 27 مباراة. يحتل النادي الأهلي وصافة الدوري برصيد 45 نقطة بعد لعب 21 مباراة. يحتل فريق المصري المركز الثالث برصيد 43 نقطة بعد لعب 28 مباراة. يحتل فريق سموحة المركز الرابع برصيد 40 نقطة بعد لعب 28 مباراة. يحتل فريق إنبي المركز الخامس برصيد 38 نقطة بعد لعب 28 مباراة. يحتل فريق الإتحاد السكندري المركز السادس برصيد 38 نقطة بعد لعب 27 مباراة. يحتل فريق طلائع الجيش المركز السابع برصيد 37 نقطة بعد لعب 28 مباراة. يحتل فريق بيراميدز المركز الثامن برصيد 36 نقطة بعد لعب مباراة 24 مباراة.

يحتل فريق الجونة المركز التاسع برصيد 36 نقطة بعد لعب 28مباراة.

يحتل فريق مصر المقاصة المركز العاشر برصيد 36 نقطة بعد لعب 26 مباراة.

يحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الحادي عشر برصيد 33 نقطة بعد لعب 27 مباراة.

استطاع لاعبي الاهلي من تسجيل الهدف الرابع في مباراته أمام فريق سموحة ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز، وأحرز الهدف محمد شريف بعد عدت تمريرات بين محمد مجدي أفشة وعلى معلول ومحمد شريف، وختمها محمدج شريف بإحرازها في مرمى الهاني سليمان.

الأهلي يقلب الطاولة على سموحة

تمكن لاعبي الأهلي من انهاء الشوط الأول من المباراة بثلاثية نظيفة، حيث بدأ النادي الأهلي المباراة بالقوة الهجومية في محاولة تحقيق الفوز بعد التعادل المخيب الذي ساد علي الفريق والجمهور أمام فريق بيراميدز في الجولة السابقة من الدوري الممتاز، في الدقيقة السادسة من عمر المباراة مرر عمرو السولية تمريرة طولية لمحمد شريف داخل منطقة الجزاء، ولكن نجح فريق سموحة في إبعاد تلك الهجمة، وقام لاعبي فريق سموحة في الإعتماد على الهجمات المرتدة طوال الشوط.

أهداف المباراة

تقدم النادي الأهلي عن طريق إحراز محمد شريف الهدف الأول في الدقيقة الأربعون من عمر المباراة، من خلال هجمة منظمة وتمريرات بين محمد شريف وطاهر محمد طاهر، وختمها شريف بتسجيلها في مرمى الهاني سليمان.

ثم استطاع الأهلي تسجيل الهدف الثاني بعد دقيقيتين فقط، حيث نجح حسين الشحات في إحراز الهدف الثاني، عن طريق خطأ من الهاني سليمان حارس مرمى فريق سموحة، في الدقيقة الـ 42.

سجل المارد الأحمر الهدف الثالث في المباراة عن طريق ركلة الجزاء التي احتسبها حكم المباراة لصالح النادي الأهلي في الدقيقة الـ 45 من زمن المباراة، حيث استطاع على معلول من وضع الكرة في شباك الهاني سليمان.

تشكيل النادي الأهلي أمام سموحة في مباراة اليوم في حراسة المرمى : محمد الشناوي في خط الدفاع : أكرم توفيق - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول

في خط الوسط : حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة

في خط الهجوم : حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - محمد شريف.

تشكيل سموحة أمام الأهلي في مباراة اليوم في حراسة المرمى: الهاني سليمان في خط الدفاع: أطهر الطاهر - رجب نبيل – محمود البدري - شريف رضا

في خط الوسط: أحمد حمص – محمود حليمو – عبد الكبير الوادي – مصطفى فتحي – أحمد عبد القادر "ميدو"

في الهجوم: ديريك نسيمامبي.