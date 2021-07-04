غدًا.. تنسيقية الأحزاب توقع برتوكول تعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار

جدة - نرمين السيد - توقع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين غداً الإثنين، برتوكول تعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار فى مقر الهيئة.



جدة - نرمين السيد - توقع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين غداً الإثنين، برتوكول تعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار فى مقر الهيئة. ويزور وفد التنسيقية مقر الهيئة غداً لمناقشة سبل التعاون المشترك مع الهيئة، وطرق زيادة مجالات العمل المشتركة بين الجانبين.

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