شركة اتصالات مصر Etisalat Misr.. خدمات محفظة اتصالات كاش والبنوك المتاحة للايداع

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شركة اتصالات مصر Etisalat Misr لها خدمات جيدة هذه الفترة ومنها محفظة اتصالات كاش، ولكن هل محفظة اتصالات مصر Etisalat Misr كاش تتيح للعميل تحويل نقود وليس رصيد فقط، وهل محفظة اتصالات مصر Etisalat Misr متعاقدة مع عدد من البنوك للإيداع.

دوت الخليج

محفظة اتصالات كاش

سأل أحد عملاء شركة اتصالات مصر Etisalat Misr عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "انا عامل محفظة اتصالات كاش عاوز احط فيها فلوس بس الفلوس دي بعد كده ينفع اسحبها فلوس ولا لازم رصيد بس؟".

صفحة شركة اتصالات مصر Etisalat Misr

رد المسؤول عن صفحة شركة اتصالات مصر، بخصوص محفظة اتصالات كاش، وكتب: "لو مشترك في خدمة محفظة اتصالات كاش أكيد ممكن تبعت فلوس من محفظتك لمحفظة تاني ودي تفاصيل اكتر عن الخدمة".

خدمات محفظة اتصالات كاش

وتابعت الصفحة: "هنقدر نحول ونستلم فلوس من أي محفظة في مصر وكمان نقدر نعمل سحب وايداع من كل فروع اتصالات أو من ماكينات الصراف الآلي ونقدر نشحن ليك ولغيرك وندفع فاتورة رقمك المحمول كمان نقدر ندفع فواتير المياه والكهرباء والغاز أو نشترى كارت الشراء أونلاين واللي بيقدملك اقصي حدود الأمان اونلاين من خلال رقم ماستر كارد صالح لمدة 24 ساعة ولعملية واحدة بس".

اتصالات مصر وبنوك متعاونة معها

واختتم الصفحة: "علشان يتم تحويل فلوس لرقم تاني لازم يكون عنده محفظة علشان يقدر يستقبل الفلوس". وهناك سؤال شائك أيضًا، توضح بخصوص الايداع، حيث أن الايداع بشكل عام مجانا وممكن نعمل الايداع من خلال فروعنا او فوري او ماكينات ATM الخاصة بالبنوك دي: