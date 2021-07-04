محافظ الإسكندرية يهدي النائب نادر مصطفي عضو تنسيقية شباب الأحزاب درع المحافظة «صور»

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اهدي محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، النائب الدكتور نادر مصطفي، رئيس الوفد البرلمانى للجنة الثقافة والإعلام، وكيل اللجنة عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والذى يتفقد عدد من المناطق الأثرية بمحافظة الإسكندرية.

دوت الخليج يرصد تكريم محافظ الاسكندرية لعضو تنسيقية شباب الاحزاب النائب نادر مصطفي مئوية سيد درويش على مدار 4 أيام درع المحافظة تقديرا لدور مجلس النواب ولجنة الثقافه والاعلام فى تبنى ومتابعة تطوير المناطق الاثريه ودعمها جاء ذلك بحضور وزيرة الثقافه الدكتورة إيناس عبد الدايم خلال مشاركتهم احتفالية مئوية سيد درويش بدار الأوبرا المصرية بالإسكندرية . زيارة وفد لجنة الاعلام بالبرلمان لمحافظة الاسكندرية ويضم الوفد البرلماني من لجنه الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، النائب نادر مصطفي، وكيل اللجنة والنائب تامرعبد القادر أمين سر اللجنة، والنائبة نشوى الديب، والنائبة أمل سلامة والنائبة منال هلال عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والنائبة مني عمر، والنائبة فاطمة حسن.

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