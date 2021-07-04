شروط ودرجات تنسيق مدرسة الانتاج الحربي بعد الاعدادية 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - تنسيق مدرسة الانتاج الحربي، والتي يتم الالتحاق بها بعد المرحلة الاعدادية، وعليه فيتساءل عدد غفير من الطلاب في مصر، حول الشروط المطلوبة للالتحاق بمدرسة الانتاج الحربي بحلوان، والتي قامت المدرسة بتوضيحها سابقاً. وعليه فنتناول في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات اللازمة للاتحاق بمدرسة الانتاج الحربي 2021.

موعد التقديم لمدرسة الانتاج الحربي 2021- 2022

يبدأ التقديم في شهر أكتوبر المقبل، كما يكون للطلاب الذكور فقط، وذلك لمن هم دون الـ 18 عام. وجدير بالذكر أنه يتم القبول من خلال مدارس التكنولوجيا التطبيقية، فور ظهور نتيجة المرحلة الإعدادية في جميع المحافظات، كما يكون والتقديم عبر الإنترنت، عن طريق الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ويجب العلم بأنه هناك عدة اختبارات يجب على المتقدم تجاوزها، وذلك شرطاً أساسياً للقبول في مدرسة الانتاج الحربي.

شروط وتنسيق مدرسة الانتاج الحربي 2021- 2022

أعلنت الوزارة في بيان لها حديثاً، أنه شرطاً أساسياً للتقديم في مدرسة الانتاج الحربي، أن يتحصل الطالب على 250 درجة في الاعدادية، على أن يكون ذلك هو الحد الأدنى للقبول، حيث أن أن المدرسة شأنها شأن كافة المدارس البديلة الاعدادية، ولها تنسيق خاص بها. كما تكون مدة الدراسة ثلاثة سنوات ميلادية، والآن هيا بنا نتعرف على الشروط المطلوبة، والتي تتمثل في:

– حصول الطالب المتقدم على شهادة مصرية.

– اجتياز الطالب التدريبات اللازمة أثناء فترة التقديم بالمدرسة.

– يلتحق الطالب بالمعهد الفني للقوات المسلحة اجبارياً، بعد إنهاء فترة الدراسة.

– لا يقل عمر الطالب عن 18 عام ميلادية.

– الجنسية المصرية للابوين شرطاً أساسياً للتقديم

– التقديم للطلاب الذكور فقط، وذلك لشدة التدريبات العملية داخل المدرسة، كما ويكون تنسيق مدرسة الانتاج الحربي خاص بالذكور فقط.

تخصصات مدارس الإنتاج الحربي

يوجد قسمين رئيسيين داخل النظام التعليمي بالمدرسة، الأمر الذي تطلب أن يكون تنسيق مدرسة الانتاج الحربي عالياً نوعاً ما، وذلك نظراً لصعوبة هذه الأقسام ومتطلباتها، والتي تتمثل في؛ قسم التبريد والتكييف، وقسم والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات. وتجدر الإشارة إلى أنه شددت وزارة التربية والتعليم المصرية، على ضرورة تسجيل حضور الطلاب داخل المدرسة، وذلك لكي يتم الاستفادة بكافة الأنشطة الرياضية والتدريبات العملية داخل، والتي تساعدهم على الحصول على وظائف مميزة وثابتة بعد إنهاء فترة الدراسة.