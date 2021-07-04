الأهلي يتقدم على سموحة بثلاثية نظيفة فى الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وسموحة المقامة حالياً باستاد الإسكندرية فى الجولة الـ28 لبطولة الدوري المصري بتقدم الأهلي بثلاثية نظيفة.

ويلعب الأهلي مباراة اليوم بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوي في حراسة المرمى، أكرم توفيق، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول في الدفاع، حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة في الوسط، ومحمد شريف ، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر في الهجوم.

ويجلس على دكة البدلاء: جونيور أجايي وسعد سمير وصلاح محسن وعلي لطفي وأليو ديانج ومروان محسن ومحمود كهربا ورامي ربيعة ومحمود وحيد.

فيما يضم تشكيل سموحة كلاً من: الهاني سليمان في حراسة المرمى، محمود البدري، رجب نبيل، أطهر الطاهر وشريف رضا في الدفاع، أحمد حمص، محمود حليمو، عبد الكبير الوادي ومصطفى فتحي في الوسط، أحمد عبد القادر وديريك نسيامبي في الهجوم.

ويدخل الأهلي مباراة سموحة اليوم وفي رصيده 42 نقطة جمعها من 20 مواجهة فيما يدخل سموحة مباراة اليوم برصيد 40 نقطة جمعها من 27 مباراة.

جاءت بداية الشوط الأول حماسية من جانب الفريقين خاصة الأهلي الذي ضغط بقوة منذ إطلاق إبراهيم نور الدين حكم المباراة صافرة البداية ، ولعب الأهلي بقوة هجومية مُستغلاً سرعة الثلاثي محمد شريف وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر.

أهدر الأهلي أكثر من فرصة في الشوط الأول عن طريق طاهر محمد طاهر الذي أنطلق بكرة من ناحية اليمين لكن الهاني سليمان خرج من مرماه وأنقذ الموقف ، وعاد حسين الشحات وأهدر فرصة خطرة بعدما تلقى تمريرة رائعة من أفشة وراوغ الشحات حارس سموحة ودفاع الفريق السكندري قبل أن يُسدد أعلي العارضة. لكن هجمات سموحة المرتدة كانت خطرة في ظل سرعة أحمد عبد القادر حمدي ومصطفى فتحي.

محمد شريف عاد ليُهدر فرصة بالرأس بعدما تلقى تمريرة جيدة من علي معلول أرتقى لها وسددها وترتطم بالعارضة وترفض دخول الشباك .

وتعرض محمد شريف لإصابة بسيطة تلقى على إثرها العلاج داخل أرض الملعب ويستكمل المشاركة في المباراة.

وألغى الحكم هدفا رائعا سجله حسين الشحات في الدقيقة 26 بداعي التسلل، وواصل الأهلي سيطرته على المباراة، ونجح محمد شريف في تسجيل هدف الأهلي في الدقيقة 40 عن طريق محمد شريف وبعدها بدقيقة سجل حسين الشحات الهدف الثاني وواصل المارد الأحمر سيطرته على اللقاء وسجل الهدف الثالث من ضربة جزاء عن طريق على معلول بعدما تعرض حسين الشحات للعرقلة في منطقة جزاء سموحة، وواصل الاهلي السيطرة إلى أن إنتهى الشوط الأول بتقدم الاحمر بثلاثية نظيفة.