المتحدث العسكري: القوات المسلحة تمتلك قوة الردع 

أكد العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ، المتحدث العسكري، أن قاعدة 3 يوليو البحرية، قاعدة متكاملة تتحد فيها كافة مقومات التدريب والقدرة القتالية العالية.

وأشار المتحدث العسكري، في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي أحمد موسى عبر قناة "صدى البلد"، إلى الموقع الاستراتيجى للقاعدة بمنطقة جرجوب على ساحل البحر المتوسط بين مدينتي مطروح وسيدى براني وعلى مسافة نحو 179 ميل من الإسكندرية لتخدم كل من الاتجاه الاستراتيجى الشمالي والغربي بما يخدم أهداف وخطط القوات المسلحة الحالية والمستقبلية، الأمر الذى يعظم قدرة القوات البحرية على منع أعمال التسلل والتهريب عبر السواحل المصرية – تنفيذ مهام البحث والإنقاذ - منع الهجرة غير الشرعية - تأمين الأهداف الحيوية للدولة والمكتسبات الاقتصادية، لافتًا إلى أن هذا تزامن مع فعاليات المناورة (قادر 2021)، التي تعكس ما وصلت إليه قواتنا من جاهزية وتدريب راق واستعداد قتالي عالي لتحقيق الأمن والاستقرار، والحفاظ على الثروات الاقتصادية للدولة المصرية، لمجابهة التحديات التي تواجهها الدولة المصرية على كافة الاتجاهات الإستراتيجية.

وتابع المتحدث العسكري: "تعمل القوات المسلحة على تنفيذ إستراتيجية شاملة لتطوير وتحديث جميع الأفرع الرئيسية، ومواكبة التطور المتسارع في نظم وأساليب القتال وتنويع مصادر التسليح، بما يمكنها من تنفيذ كافة المهام تحت مختلف الظروف على كافة الاتجاهات الإستراتيجية، واشتمل التطوير بالقوات البحرية على إنشاء الأسطولين الشمالي والجنوبي لتأمين مسرح العمليات البحري بنطاق البحرين المتوسط والأحمر، إضافة أحدث القطع البحرية بما يعزز من القدرات الهجومية والدفاعية للقوات البحرية، كذلك أحدث أجيال الطائرات من المقاتلات متعددة المهام ومنها طائرات الرافال وغيرها القادرة على الوصول للأهداف المخططة لها على مديات بعيدة وتحت مختلف الظروف، بالإضافة إلى تأهيل وتطوير الفرد المقاتل باعتباره الركيزة الأساسية لنجاح إستراتيجية التطوير والتحديث بالقوات المسلحة، وكل ما سبق من تطوير يضمن امتلاك القوات المسلحة لقوة الردع".