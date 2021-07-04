مصادر لـ"كلمة أخيرة": تعويض السفينة إيفر جيفن الأعلى فى العالم

جدة - نرمين السيد - قالت الإعلامية لميس الحديدى، إن إعلان ممثلو سفينة "إيفر جيفن" وهيئة قناة السويس التوصل لاتفاقية نهائية للتسوية يعتبر أمرًا شديد الأهمية، حيث أن تلك الأزمة المتعلقة بالسفينة الجانحة استمرت نحو ستة أيام ومرت الفترة الماضية بجولات من المفاوضات بين الطرفين.





وكشفت "لميس الحديدى"، عبر برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "ON"، وفقًا لمصادر خاصة، أن التعويض المتفق عليه يعتبر ضمن أعلى قيمة تعويض فى العالم عن حادث بحرى. وشددت على أن الرسالة الأهم التى ترغب مصر فى إيصالها للعالم هى أن القاهرة أمينة على قناة السويس والتجارة فى العالم كون قناة السويس شريان الحياة للعالم، كما أن مصر ترحب بشركائها لكن فى سياق القانون. "كلمة أخيرة" يذاع من السبت إلى الثلاثاء على قناة "ON" فى تمام التاسعة مساءً.

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