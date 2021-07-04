الجيزة : ضبط مخالفة تحويل وحدة سكنية للغرض التجارى فى العمرانية

جدة - نرمين السيد - تمكنت محافظة الجيزة، من ضبط أحد الكافيهات لتحويل وحدة سكنية بالدور الأرضى بالعقار رقم 4 بشارع محمود سامى البارودى، المتفرع من شارع الهرم من الغرض السكنى إلى الغرض التجارى.





جاء ذلك فى ضوء توجيهات أحمد راشد، محافظ الجيزة، بضبط مخالفات تحويل الوحدات السكنية لغير الأغراض الممنوحة لها بالتراخيص، وقد تم إيقاف الأعمال ومصادرة مواد البناء والتشطيب المستخدمة من خلال إدارات الإشغالات، والتنظيم بالحى وذلك تحت إشراف اللواء محمد نور الدين رئيس حى العمرانية، والإدارات المعنية والعمل مستمر. على الجانب الآخر، رفع حى العمرانية بالتعاون مع هيئة النظافة والتجميل، كفاءة النظافة أسفل كوبرى ترسا من شارع خاتم المرسلين ومتفرعاته.

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