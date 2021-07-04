فيديو.. المتحدث العسكرى: ليس من الحكمة اختبار رد فعل القوات المسلحة المصرية

جدة - نرمين السيد - قال العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ غريب، المتحدث العسكرى، إن القوات المسلحة خلال الفترة الماضية حرصت على تطوير وتحديث القوات البحرية وزيادة قدرتها على تأمين المجال البحرى بطول سواحل حوالى 2.936 كيلو متر على شواطئ البحرين المتوسط والأحمر، وحرصت على تزويدها بأحدث الأسلحة والمعدات البحرية فى العالم.





وأضاف العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ غريب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتى" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة خلال الفترة الماضية أنشأت عدد من القواعد العسكرية أبرزها قاعدة محمد نجيب العسكرية فى يوليو 2017، قاعدة سيدى برانى العسكرية، قاعدة برنيس العسكرية فى يناير 2020 لحماية وتأمين ساحل البحر الأحمر والاتجاه الإستراتيجى الجنوبى لدفع أى تهديدات قد تؤثر على الأمن القومى.

وأوضح أن افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية بالأمس إضافة جديدة وامتداد لسلسلة التطوير والتحديث بالقوات المسلحة والتى تضمنت التزود بأحدث الأسلحة والمعدات ووسائل التكنولوجيا الحديثة، مضيفًا: "3 يوليو البحرية قاعدة متكاملة تتحد فيها جميع مقومات التدريب والقدرة القتالية العالية، فضلا عن الموقع الاستراتيجى للقاعدة بمنطقة جرجوب على ساحل البحر المتوسط بين مدينتى مطروح وسيدى برانى وعلى مسافة حوالى 179 ميل من الإسكندرية لتخدم كل من الاتجاه الاستراتيجى الشمالى والغربى بما يخدم أهداف وخطط القوات المسلحة الحالية والمستقبلية، الأمر الذى يعظم قدرة القوات البحرية على منع أعمال التسلل والتهريب عبر السواحل المصرية وتنفيذ مهام البحث والإنقاذ ومنع الهجرة غير الشرعية وتأمين الأهداف الحيوية للدولة والمكتسبات الاقتصادية".

وأشار إلى أن افتتاح القاعدة تزامن ذلك مع فعاليات المناورة "قادر 2021" التى تعكس ما وصلت إليه قواتنا من جاهزية وتدريب راقى واستعداد قتالى عالى لتحقيق الأمن والاستقرار، والحفاظ على الثروات الاقتصادية للدولة المصرية، لمجابهة التحديات التى تواجهها الدولة المصرية على جميع الاتجاهات الاستراتيجية.

وأكد أن القوات المسلحة تعمل على تنفيذ استراتيجية شاملة لتطوير وتحديث جميع الأفرع الرئيسية، ومواكبة التطور المتسارع فى نظم وأساليب القتال وتنويع مصادر التسليح، بما يمكنها من تنفيذ جميع المهام تحت مختلف الظروف على جميع الاتجاهات الاستراتيجية، واشتمل التطوير بالقوات البحرية على إنشاء الأسطولين الشمالى والجنوبى لتأمين مسرح العمليات البحرى بنطاق البحرين المتوسط والأحمر، وإضافة أحدث القطع البحرية بما يعزز من القدرات الهجومية والدفاعية للقوات البحرية، كذلك أحدث أجيال الطائرات من المقاتلات متعددة المهام ومنها طائرات الرافال وغيرها القادرة على الوصول للاهداف المخططة لها على مديات بعيدة وتحت مختلف الظروف، بالإضافة إلى تأهيل وتطوير الفرد المقاتل باعتباره الركيزة الأساسية لنجاح استراتيجية التطوير والتحديث بالقوات المسلحة.

ولفت إلى أنه فى ضوء تنامى علاقات الشراكة والتعاون العسكرى بين القوات المسلحة والدول الصديقة والشقيقة، نفذت القوات المسلحة المصرية خلال عام 2020 -2021 عدد 38 تدريبًا مشتركًا / عابر، منهم 20 تدريبًا مشتركًا / عابر خلال عام 2021 رغم ظروف جائحة كورونا مع اتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية، وتهدف هذه التدريبات المشتركة إلى تبادل الخبرات، وصقل مهارات العناصر المشاركة وتنمية قدرتها على تنفيذ جميع المهام بمسارح العمليات المختلفة لتأمين الأهداف الحيوية، ومكافحة الإرهاب ومواجهة التهديدات المحتملة والاستعداد لتنفيذ أى مهام مشتركة تحت مختلف الظروف.

وتابع: "أبنائكم من رجال القوات المسلحة يدركون جيدًا كل ما تموج به منطقتنا من متغيرات وتحديات إقليمية ومتغيرات دولية ومدى انعكاسها على الأمن القومى المصرى وما يتطلبه ذلك من الحفاظ على أعلى مستويات الاستعداد والجاهزية، وليس من الحكمة اختبار رد فعل القوات المسلحة المصرية".