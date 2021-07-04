عاجل.. زلزال على بعد 287 كم شمال شرق مرسى مطروح

جدة - نرمين السيد - وأوضح المعهد، فى بيان له، أن الزلزال وقع الساعة 7.30 دقيقة من مساء اليوم، وبقوة 4.4 على مقياس ريختر، خط العرض: 33.6598 شمالا، خط الطول: 28.5451 شرقا، العمق: 65 كم.

ولم يرد للمعهد حتى الآن ما يفيد الشعور بالهزة الأرضية دون وقوع أى خسائر فى الأرواح والممتلكات.