جدة - نرمين السيد - ألقى الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، صباح اليوم، كلمة عبر قناة "ON" إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات (ON - dmc - الحياة - cbc)، وذلك فى إطار عظة الأحد الأسبوعية.





وتناول نيافته محتوى إنجيل قداس اليوم وهو إنجيل الأحد الرابع من شهر بؤونه، والذى يتناول فضيلة العطاء، وتأمل نيافة الأنبا أكليمندس فى هذه الفضيلة بمختلف أشكالها. ويتولى الكاتب الصحفى أشرف صادق نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام مهمة الإعداد لعظة الأحد الأسبوعية، التى يتبادل أحبار الكنيسة تقديمها منذ انطلاقها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. الأنبا أكليمندس يلقى عظة الأحد على قناة ON حول العطاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.