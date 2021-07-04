النائب محمود سامي بندوة دوت الخليج: الحياة الحزبية في مصر تحتاج إلى التطوير وتمكين الكوادر الشبابية بها

/638881/النائب-محمود-سامي-بندوة-تحيا-مصر-الحياة-الحزبية-في-مصر-تحتاج-إلى-التطوير-وتمكين-الكوادر-الشبابية-بها

قال النائب محمود سامي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديموقراطي بمجلس الشيوخ، أن التطوير في الأحزاب شيء مهم نفتقده هذا الأونة، مطالبا بضرورة التطوير على غرار تطوير الحكومة، وذلك لأن الحياة الحزبية أصبحت في حاجة إلى الكفاءة والخبرة دون النظر إلى النوع أو الجنس أو الديانة، موضحا أن حزب المصري الديموقراطي يحتوي على كوادر شبابية ذوي كفاءة كبيرة، ومن المتوقع أن تشهد الإنتخابات القادمة فوز أحدهم بالمناصب القيادية.

وأضاف النائب محمود سامي في ندوة موقع دوت الخليج، أن حزب المصري الديموقراطي ينبثق تحت كيات الدولة المصرية، والتي نحن جزء منها، وليس ضدها، بل نهتم بكافة قضاياها، مشيرا أنه من هذا المنطلق كان للحزب زيارات عديدة لبعض الجهات ومنهم وزير الخارجية وأمين عام الجامعة العربية، فضلا عن دعم ومساندة الدولة في مبادرتها التي اطلقتها بشأن إعمار غزة ودعم القضية الفلسطينية. وعن أزمة سد النهضة أكد النائب محمود سامي أنه ملف حساس تتحرك فيه الدولة بشكل قوي، مشيرا إلى أن حزب الحركة الوطنية يدعم الدولة في كافة القرارات التي ستتخذها أي كانت ومع أي خيار مع التحمل لكافة التوابع .

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