طلائع الجيش يفوز على المقاولون العرب بهدف نظيف في الدوري

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انتهت مباراة فريق المقاولون العرب وفريق طلائع الجيش، بفوز فريق طلائع الجيش بنتيجة هدف دون رد، وأحرز هدف المباراة ناصر منسي نجم فريق طلائع الجيش في الدقيقة الـ 88 من عمر المباراة، في المباراة التي جمعت الفريقن ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من فعاليات بطولة الدوري العام، ويعرض دوت الخليج تفاصيل المباراة:

تفاصيل المباراة

سيطر التعادل السلبي على الشوط الأول من مباراة فريق المقاولون العرب وفريق طلائع الجيش حيث انتهى الشوط الأول من المباراة بنتيجة 0/0، ثم استمر التعادل السلبي يسيطر على المباراة حتى قام ناصر منسي بتسجيل الهدف الأول لفريق طلائع الجيش في الدقيقة الـ 88 من زمن المباراة، وانتهت المباراة بفوز فريق طلائع الجيش على نظيره فريق المقاولون العرب.

مشوار فريق طلائع الجيش في بطولة الدوري العام

يحتل فريق طلائع الجيش المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الممتاز، حيث يمتلك 37 نقطة، من 28 مباراة خاضها فريق طلائع الجيش في بطولة الدوري العام، واستطاع لاعبي طلائع الجيش الفوز في 10 مباريات وتعادلوا في 7 لقاءات، بينما خسر في 11 مواجهة، ونجح لاعبي الفريق تسجيل 37 هدف واستقبلت شباكهم 31 هدف.

مشوار فريق المقاولون العرب في بطولة الدوري العام

وعلى الجانب الأخر يحتل فريق المقاولون العرب المركز الرابع عشر في جدول ترتيب بطولة الدوري العام، ويمتلك فريق المقالون 29 نقطة، حيث خاض الفريق 26 مباراة، تمكن لاعبية من الفوز في 7 مباريات وتعادلوا في 8 لقاءات بينما خسر في 11 مباريات، واستطاع لاعبي الفريق تسجيل 27 هدف بينما استقبلت شباكهم 33 هدف.

تشكيل فريق المقاولون أمام فريق طلائع الجيش:

في حراسة المرمى: حسن شاهين. في خط الدفاع: محمد رزق، فاروقا، محمد سمير، حسن الشامي.

في خط الوسط: محمد مجلي، عمر سافيولا، كريم مصطفى، أحمد الشيمى.

في خط الهجوم: داودا، لويس إدوارد.

تشكيل فريق طلائع الجيش أمام فريق مصر المقاولون العرب:

في حراسة المرمى : محمد بسام.

في خط الدفاع : علي الفيل – خالد سطوحي – أحمد سمير – محمد ناصف.

في خط الوسط : مصطفى جمال – حسن مجدي – مهند لاشين – إبراهيم كونيه.

في خط الهجوم : ناصر منسي – عمرو جمال.