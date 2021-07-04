ميار شريف تتوج بفضية بطولة فرنسا الدولية

توجت ميار شريف، بطلة مصر في التنس، بفضية بطولة فرنسا الدولية للتنس بعد خسارتها فى المباراة النهائية أمام الأوكرانية أنهيلينا كالينينا المصنفة 125 عالميًا، بعد مباراة استمرت أكثر من 3 ساعات.

وتستعد فتاة مصر الذهبية، لأولمبياد طوكيو 2020، حيث تعتبر أول امرأة مصرية تشارك في الأولمبياد، وترفع اسم مصر في طوكيو 2020 مع البعثة الأولمبية المصرية، ممثلة عن لعبة التنس.

ونجحت ميار شريف فى هزيمة الإسـبـانـيـة كـريـسـتـيـنـا بـوسـكـا 2-0 (6-3 ، 6-4) والـتـأهـل الـى نـهـائـي بـطـولـة فرنسا الدولية لـلـتـنـس، وفي الدور ربع النهائي فازت علي الـروسـيـة أوكـسـانـا سـيـلـيـخـمـيـتـيـڤـا 2-0 (6-3 ، 6-3).

يذكر أن ميار شريف تقدمت مؤخرا للمركز 117 عالميا في تصنيف محترفات التنس. واستطاعت ميار فى شهور قليلة أن تضع نفسها فى مصاف كبار النجوم، وبدأت تتصاعد شيئا فشيئا فى الترتيب العالمى للعبة، ورفعت بالفعل علم مصر فى أكثر من مناسبة رياضية كبرى، وجاءت اللحظة التى سطرت فيها التاريخ بحروف من نور، حينما شاركت فى فرنسا المفتوحة للتنس العام الماضى.