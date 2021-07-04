وزير الزراعة يطالب بالاهتمام بالبحوث التطبيقية 

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع رؤساء الأقسام والباحثين في معهد بحوث البساتين واستعرض معهم موقف محاصيل الفاكهة والخضر الصيفية الحالية.

وطالب القصير طالب كل رئيس قسم بوضع رؤية وخطة لتطوير القسم مع الاهتمام بالأبحاث التطبيقية التي تسهم في خدمة الزراعة وأكد على توفير كل الدعم المادي للأبحاث العملية العلمية المتميزة كما طالب بوضع رؤية استباقية ومستقبلية للزراعة والإنتاج لكل محصول على حده بالإضافة إلى دراسة تأثير التغيرات المناخية على المحاصيل.

وبحث وزير الزراعة، مع قيادات معهد البساتين الأصول التابعة للمعهد وكيفية تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.

من ناحيتهم أعرب رؤساء الأقسام والباحثين بمعهد البساتين عن سعادتهم بهذا اللقاء الأول من نوعه والذي لم يحدث من قبل مع أي وزير للزراعة وأكدوا على بذل أقصى جهدهم من أجل خدمة البحث العلمي الزراعي.

حضر اللقاء د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور عادل عبدالعظيم وكيل المركز أيمن حمودة مدير معهد البساتين وسعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة.

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