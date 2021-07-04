نصر سالم عن قاعدة 3 يوليو: إستراتيجية الردع رسالة واضحة للعدو  

قال اللواء الدكتور نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، والمستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن المناورة العسكرية التي أقيمت خلال افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية كانت على أعلى مستوى.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «إستراتيجية الردع تتمثل في امتلاك أسلحة تفوق قدرات العدو،»، مردفا «أظهرنا للعدو الجنة والنار، وإستراتيجية الردع رسالة واضحة للعدو لو هتقرب ستواجه هذا المستوى».

وأضاف «مصر قادرة وقوية ولا يستطيع أحد فرص إرادته عليها»، معلقا «هذا الجيش المصري، خير أجناد الأرض».

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية، في منطقة جرجوب على الساحل الشمالي الغربي لمصر.

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