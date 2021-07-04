جدة - نرمين السيد - وذلك بمقر المجلس بماسبيرو، بحضور الوزراء دكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ودكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ودكتورأشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ودكتور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، وكبار الإعلاميين والصحفيين. ومن المقرر أن تناقش الندوة أسباب حدوث ثورة 30 يونيو المجيدة وكذلك ملامح الجمهورية الجديدة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الثلاثاء.. انطلاق ندوة الأعلى للإعلام 30 يونيو واستشراقة الجمهورية الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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