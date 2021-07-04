النيابة الإدارية تعلن انتهاء أزمة وظيفة كاتب رابع

جدة - نرمين السيد - انتهت أزمة موظفى مسابقة كاتب رابع بـ هيئة النيابة الإدارية والتى استمرت على مدار مايقارب 3 سنوات، بعد أن تم إجراء المسابقة عام 2017 ، ثم أصدر رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق المستشار على رزق قرار بوقفها، لحين مراجعة إجراءات المسابقة.





ومنذ أيام أصدر المستشار عصام المنشاوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرارا تضمن تعيين الحاصلين على أحكام قضائية فى وظيفة كاتب رابع بالنيابة الإدارية، وهو ما تضمن عودة الحق لأصحابه. واصدرت النيابة بيانا بتوزيع خطابات استلام العمل للاداريين المقرر استلامهم العمل فى 10 يوليو 2021 بمبنى الهيئة بالسادس من أكتوبر من إدارة النيابات، كالتالى: - الثلاثاء الموافق 6 يوليو 2012 محافظات = القاهرة - الجيزة - القليوبية - السويس - الإسماعيلية - بورسعيد - شمال سيناء - جنوب سيناء - البحر الأحمر. - الأربعاء الموافق 7 يوليو 2021 محافظات = المنوفية - الشرقية - الغربية - الدقهلية - كفر الشيخ - البحيرة - الإسكندرية - مرسى مطروح - دمياط. - الخميس الموافق 9 يوليو 2021 محافظات = بنى سويف - الفيوم - المنيا - أسيوط - الوادى الجديد - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان. وذلك اعتبارًا من تمام الساعة التاسعة صباحا على أن يحضر الموظف بشخصه.

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