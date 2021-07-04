/638875/فردة-شراب-تقود-امرأة-للقبر--جبتها-لجوزها-غلط

قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات فوه بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المستشار أحمد فهمي يونس، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم أبو حطب، وأحمد عطية، وسكرتارية أحمد جبر، اليوم الأحد 4 يوليو 2021، بمعاقبة المتهم بقتل زوجته بعد ضربها، بالسجن المشدد 15 عامًا، بعدما استمعت المحكمة في الجلسة السابقة للمتهم ووجهت له بعض الأسئلة، كما استمعت لمحامي كل من المتهم والضحية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل معاقبة المتهم بقتل زوجته بعد ضربها بالسجن المشدد 15 عامًا

البداية

جدير بالذكر اعترفا المتهم بقتل زوجته في إحدى قرى مدينة فوه، بتفاصيل الجريمة في أولى جلسات محاكمته أمام محكمة الجنايات في 6 يونيو الماضي، قائلًا: «أنا ضربتها علشان مبتسمعش الكلام ودايما بتخالفني، لكن مقصدتش أقتلها، اللي حصل كنا يوم جمعة، وطلبت منها تجيبلي فردتين الشراب، راحت جابتلي كل فردة شراب مختلفة، فضربتها، ورجعت واتعشينا وبعدينا لقيتها لسة تعبانة من الضرب، فروحت الصيدلية أجيب ليها علاج وقولت لجيراني يساعدوني علشان ننقلها المستشفى، ونقلناها فعلًا، وماتت هناك».

وكانت محكمة جنايات فوه، استمعت لأقوال «شعبان.ا.ع»، 41 سنة، فلاح، مقيم بقرية الإصلاح قبلي التابعة لمركز فوه، في محافظة كفر الشيخ، والمتهم بقتل زوجته، وسألته عن قتله لزوجته، بينما طلب دفاع الزوجة المجني عليها، بإضافة الظروف المقترنة بتهمة القتل العمد المقترن بظروف سبق الإصرار والترصد، وذلك استنادًا إلى تعدي المتهم على زوجته يومًا كاملًا بتعدد الضربات بعصا خشبية «يد فأس».

المحامي العام

كان أحال المحامي العام الأول لنيابة كفر الشيخ الكلية المستشار أشرف علي ربيع، «شعبان.ا.ع»، 41 سنة، فلاح، مقيم بقرية الإصلاح قبلي التابعة لمركز فوه في محافظة كفر الشيخ، إلى محكمة جنايات فوه، لمحاكمته عما أسند إليه بأنه في يوم 2 يناير 2021 قتل زوجته «خ.ر.أ»، عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد.

وأتضح من اوراق القضية رقم 3180 لعام 2021 جنايات مركز شرطة فوه، والمقيدة برقم 673 لسنة 2021 كلي كفر الشيخ، أن المتهم كال لزوجته المجني عليها الضربات باستخدام أداة «عصا»، قاصدا إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها، كذلك إحرازه أداة من أدوات التعدي على الأشخاص.

تفاصيل الواقعة

وكان تلقى مدير أمن كفر الشيخ اللواء خالد العزب، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مستشفى فوه للتأمين الصحي، بوصول «خ.ر.أ» 36 سنة، ربة منزل، في حالة إعياء شديد، ادعاء تعدي زوجها عليها بالضرب، مُحدثًا بها العديد من الإصابات، وتوفت بعد 24 ساعة من دخولها المستشفى.