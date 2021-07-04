/638877/الاتحاد-الإفريقى-يقرر-تطبيق-الوقت-الإضافي-في-نهائي-إفريقيا-بين-الأهلي-وكايزر-تشيفيز

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة، عن تطبيق الوقت الإضافي في نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز حال استمرار التعادل في الوقت الأصلي لكل نادي الحق في إجراء 5 تبديلات.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تطبيق الوقت الإفاضي خلال مباراة الأهلي وكايزر تشفيز في نهائي إفريقيا.

استقر مسئولو النادي الأهلي على السفر يوم 13 يوليو الجاري إلى المغرب على متن طائرة خاصة من أجل خوض نهائي أفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بملعب محمد الخامس بالعاصمة المغربية الدار البيضاء.

يستعد النادي الأهلي لمباراته أمام فريق كايزر تشفيز، والتي من المقرر إقامتها يوم 17 الجاري من هذا الشهر، في تمام الساعة التاسعة مساءً، علي ملعب محمد بن خامس بالمغرب.

وحرص بيتسو موسيماني على عقد محاضرة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الأهلي أمس طالبهم خلالها بإغلاق ملف مباراة بيراميدز والتركيز في مباراة سموحة التي تعد الهدف الأهم حاليا للعودة من جديد إلى طريق الانتصارات وتحقيق أهداف المرحلة الحالية التي يركز فيها الفريق جهوده الفنية والذهنية على بطولة الدوري الممتاز.

واعلن لجنة الحكام تعيين ندابيهاوينمانا حكماً لنهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز والمقرر إنطلاقها في السابع عشر من الشهر الجاري.

ويغيب عن صفوف الفريق كل من محمد هاني، وليد سليمان، محمود متولي، كريم نيدفيد ومحمد محمود للإصابة.

واستمر استبعاد الثلاثي ناصر ماهر، وأحمد رمضان بيكهام والكونجولي والتر بواليا لأسباب فنية.

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير.

الدفاع: رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، سعد سمير، علي معلول، محمود وحيد.

الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، عمرو السولية، أكرم توفيق.

وسط الهجوم: محمود كهربا، حسين الشحات، صلاح محسن، محمد مجدي أفشة، طاهر محمد طاهر، جونيور أجايي.

وفي الهجوم: مروان محسن، محمد شريف.

وضمت قائمة سموحة كل من الهاني سليمان، عمر صلاح، رجب نبيل، محمود البدري، محمد عبد المنعم، محمود عزت، خالد عبد الفتاح، أطهر الطاهر، شريف رضا، أحمد حمص، محمد رزق، محمود حليمو، محمد ليلة، رفيق كابو، محمد نادي، عبد الكبير الوادي، مصطفى فتحي، أحمد عبد القادر، عرفة السيد، ديريك نسيبامبي.

على الجانب الاخر، الفريق السكندري، خسر من الإسماعيلي بثلاثية في اخر مبارياته، ويريد تكرار ما فعله في الدور الأول عندما فاز على الأهلي، ليعزز موقفه في المربع الذهبي، وينافس على مركز مؤهل للبطولات الإفريقية الموسم المقب