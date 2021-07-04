النائب محمود سامي بندوة دوت الخليج: تنسيقية الشباب بوابة لخلق الكوادر والقيادات الشبابية المتميزة

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قال النائب محمود سامي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديموقراطي بمجلس الشيوخ، أن تنسيقية شباب الأحزاب والساسيين تضم كوادر شبابية على قدر عال من الكفاءة والخبرة وتعتبر بوابة لخلق القيادات، موضحا أن شباب التنسيقية لهم انحيازات حزبية وانحيازات للكيان، ولكنهم يميلو في النهاية إلى إنحيازاتهم الحزبية، ونرى هذا جليا في مجلس الشيوخ، وهذا الأمر يعتبر فلسفة جديدة غير معهودة.

كيان تنسيقية شباب الاحزاب

وأضاف النائب محمود سامي في ندوة دوت الخليج، أن شباب التنسيقية على الرغم من اختلاف أراءهم إلى أنهم قادرين على خلق حوارات هادفة تتميز بالحيوية، والحوار الهادف والبناء الذي يؤدي في النهاية إلى الإتفاق على الرأي الصحيح.

وأشار عضو مجلس الشيوخ النائب محمود سامي إلى أن عدد الاحزاب في مصر يقرب عدددم من 100 حزب، ولكن الفعال منهم يبلغ حوالي 20 حزب، مضيفا أنه ضد التمييز الإيجابي للشباب أو المرأة، حيث أن الشباب بامتلاكهم الخبرة والكفاءة يجب أن يقوموا بترشيح أنفسهم لرئاسة الحزب، ولكن هذه الثقافة غير موجودة .

وطالب عضو مجلس الشيوخ بضرورة التطوير في الأحزاب على غرار تطوير الحكومة، لأن الحياة الحزبية أصبحت في حاجة إلى الكفاءة والخبرة دون النظر إلى النوع أو الجنس أو الديانة، موضحا ان حزب المصري الديموقراطي يحتوي على كوادر شبابية ذوي كفاءة كبيرة، ومن المتوقع أن تشهد الإنتخابات القادمة فوز أحدهم بالمناصب القيادية