محمود سامي بندوة دوت الخليج: الصنايع بختها مش ضايع.. و«المهني» مثل الدكتور المهندس

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أجرى موقع دوت الخليج، حوار مع رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديقراطي، محمود سامي، بشأن أبرز الملفات والقضايا التى تم نقاشها فى مجلس الشيوخ، والقوانين التى تم طرحها.

دوت الخليج

محمود سامي يطالب بزيادة المخصصات المالية لمحافظة الدقهلية

وقال عضو مجلس الشيوخ، محمود سامى:" مجلس الشيوخ تجربة يُعاد إنتاجها مرة أخرى ويناقش ما يتم تحويله من مجلس النواب والحكومة، وهذا ما حدث بشأن مناقشة عدد القوانين غير الاقتصادية مثل صندوق الطوارئ الطبية، والوقف الخيرى، والتعليم الذى تم سحبه من مجلس الشيوخ، وهناك أخرى تم عرضها على المجلس للنقاش.

محمود سامي: الصنايع بختها مش ضايع

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديقراطي، حديثه قائلًا:" طالبنا الحكومة بزيادة المخصصات المالية لمحافظة الدقهلية بالنسبة للموجه من مبادرة حياة كريمة، والتى تمثل مرحلة تساقط ثمار التنمية من الدولة للطبقات الأكثر احتياجًا، وهى قد مثلت حالة من الرضا لدى السكان.

وتطرق حديث رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديقراطي، محمود سامى، لملف التعليم الفني، حيث قال:" الصنايع بختها مش ضايع ولكن الموروثات الثقافية هى التى جعلتها بهذا الشكل، ويرجع أيضًا للنظرة المجتمعية.