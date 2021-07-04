/638868/ميندي-يتفوق-على-صلاح-ومحرز-ومانى-ويتوج-بأفضل-لاعب-إفريقي-في-أوروبا

حصل الحارس السنغالي إدوارد ميندي، على لقب أفضل لاعب أفريقي دولي للموسم الكروى الجاري 2020-21، بعد تقديم موسم قوي وحصد اللقب الثاني مع البلوز بلقب دوري أبطال أوروبا، والتألق في البطولة والحفاظ على شباكة في العديد من المباريات.

ويرصد دوت الخليج تفاصيل تتويج ميندي بأفضل محترف من أفريقيا في القارة العجوز.

أفضل لاعب إفريقي

وحصد السنغالي ميندي جائزة أفضل لاعب أفريقي دولي في حفل توزيع جوائز غانا لكرة القدم لعام 2021، متفوق علي الفرعون المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، والجزائري رياض محرز، والسنغالي ساديو مانى، والمغربي حكيم زياش بطل الدوري الإيطالي.

تشيلسي يهنأ حارس مرماه

وهنأ نادى تشيلسي الإنجليزي حارسه بجائزة أفضل لاعب أفريقي دولي حيث نشر تغريدة عبر حسابه على توتير جاء فيها: "ميندي أفضل لاعب أفريقي دولي في حفل توزيع جوائز غانا لكرة القدم ميدالية المركز الأول".

من جهته علق إدوارد ميندي على الجائزة، قائلا: "أنا سعيد وممتن لحصولي على هذه الجائزة، لقد كان عامًا رائعًا بالنسبة لي وفزت فيه بدوري أبطال أوروبا وهو أحد أفضل إنجازاتي في مسيرتي".

أرقام ميندي مع تشيلسي

وبات السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي، هو أول حارس مرمى أفريقي في التاريخ يحقق لقب دوري أبطال أوروبا، بعدما قاد البلوز للتتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخه، بعدما حقق فوزا ثمينا على نظيره مانشستر سيتى، بهدف دون مقابل، في المواجهة النارية التي جمعت بينهما ، على ملعب "الدراجاو" بمدينة بورتو البرتغالية، في نهائي النسخة الحالية من المسابقة القارية 2020-2021.

كما حافظ ميندي على نظافة شباكه في 9 من أصل 12 لقاء في دوري الأبطال هذا الموسم، لا يوجد أي حارس حافظ على نظافة شباكه في لقاءات أكثر في تاريخ البطولة في موسم من النجم السنغالي بالمشاركة مع الثنائي: الإسباني سانتيا كانيزاريس (2001)، والكوستاريكي كيلور نافاس (2016).

وتعتبر قصة ميندي تعد ملهمة، حيث كان الحارس السنغالي في عام 2015 بدون ناد، بعد أن طرده ناديه تشيربورج أحد أندية دوري الدرجة الرابعة في فرنسا، قبل أن ينضم إلى ريمس ومنه إلى رين ثم تشيلسي.