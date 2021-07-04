تشكيل فريق بيراميدز أمام إنبي في الدوري

أعلن تاكيس جونياس المدير الفني لفريق بيراميدز بتشكيل فريقه لمواجهة إنبي، في لقاء الجولة الثامنة والعشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي تنطلق في السابعة مساء، على ملعب الدفاع الجوي.

ويستعرض دوت الخليج تشكيل الفريق السماوي أمام إنبي.

ويغيب رمضان صبحي عن المباراة بسبب الإنذار الثالث، كما يغيب نبيل عماد "دونجا" بعدما تعرض للطرد في المباراة السابقة أمام الأهلي.

تشكيل فريق بيراميدز:

المرمى: أحمد الشناوي.

الدفاع: أحمد فتحي – أحمد سامي – أحمد أيمن – محمد حمدي.

الوسط: عمر جابر – عبد الله السعيد – إبراهيم حسن.

الهجوم: إريك تراوري – إبراهيم عادل – دودو الجباس.

ويحتل بيراميدز المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة من 23 مباراة.

قائمة بيراميدز أمام إنبي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي .

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - طارق طه - أحمد فتحي - محمد حمدي - عبد الله بكري .

خط الوسط: عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - إيريك تراوري - أحمد توفيق - أحمد الشيخ - إبراهيم حسن - محمود صابر - محمود حمادة - عمر جابر - إسلام عيسى .

خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس .

نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز:

انتهت أحداث المباراة التي إقيمة بين النادي الأهلي أمام فريق بيراميدز بنتيجة 2/2 بالتعادل الإيجابي، في تمام الساعة التاسعة مساء امس ، علي ستاد الاهلى والسلام فى إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل بيراميدز أمام الأهلي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي

خط الوسط: نبيل دونجا - عبد الله السعيد - إبراهيم حسن - إيريك تراوري - رمضان صبحي

خط الهجوم: إبراهيم عادل

ويتواجد على مقاعد البدلاء في اللقاء: شريف إكرامي - أحمد الشيخ - محمود صابر - عمر جابر - طارق طه - أحمد توفيق - محمود وادي - محمود حمادة - دودو الجباس