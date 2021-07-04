محمود سامي بندوة دوت الخليج: متعاطف مع وزير التعليم.. ولا يملك آليه التغيير

/638864/محمود-سامي-بندوة-تحيا-مصر-متعاطف-مع-وزير-التعليم-ولا-يملك-آليه-التغيير

تحدث النائب محمود سامي إمام، عضو مجلس الشيوخ، فى ندوة دوت الخليج، للحديث عن أبرز الملفات والقضايا التى ناقشتها الغرفة الثانية خلال دور الانعقاد الأول.

دوت الخليج

محمود سامي: هناك عزم حقيقي لإصلاح منظومة التعليم

وعلق عضو مجلس الشيوخ، محمود سامي، على قانون التعليم التى تم رفضه فى مجلس الشيوخ، حيث أكد أن هناك عزم حقيقي للتغيير فى منظومة التعليم فى مصر.

وقال رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطي، محمود سامي:" قانون الثانوية العامة مهم جدًا لأنه يخص الكثير من الأسر المصرية، فالتعليم بالنسبة للأسر المتوسطة وتحت المتوسطة هو الأمل فى الترقي والصعود.

محمود سامي محدثًا وزير التربية والتعليم: رغم صدق النوايا لكن الآليه غير كاملة

وتابع عضو مجلس الشيوخ، محمود سامي، حديثه قائلًا:" خلال حديثي مع وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، أكدت له أن مساعيه فى تغيير منظومة التعليم نبيلة لكنها تحتاج إلى آليه فى التنفيذ.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديقراطي:" متعاطف جدًا مع وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، والعملية التعليمية تحتاج إلى مراحل عدة، وهناك مقاومة شديدة، الربط هو الأساس فى مجلس الشيوخ".