الكهرباء: الحمل المتوقع اليوم 32 ألف ميجاوات

جدة - نرمين السيد - ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه لم يكن هناك تخفيف للأحمال أمس السبت وأن الحمل الأقصى المتوقع اليوم الأحد هو 32 ألف ميجاوات، مقابل 25 ألفا و100 ميجاوات أمس، مشيرة إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 16 ألفا و969 ميجاوات.





وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد أطلقت عددا من الخدمات لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقى الشكاوى، وذلك من خلال عدد من التطبيقات، سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول أو مركز خدمة العملاء. وفعلت الوزارة خدمة الخط الساخن (121) منذ أغسطس 2016، حيث تلقى الخط أكثر من 6 ملايين مكالمة من أغسطس 2016 إلى مايو 2019.

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