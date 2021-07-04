صور - تشميع مصنع ملابس فى الجيزة لعدم الالتزام بإجراءات الحماية المدنية

جدة - نرمين السيد - تواصل محافظة الجيزة حملاتها على المنشآت الصناعية والمصانع والورش للتأكد من التزامها من كل المعايير اللازمة للعمل، وحصولها على التراخيص الواجب توافرها لمزاولة المهنة وتنفيذ إجراءات الحماية المدنية.





يأتى ذلك فى ضوء توجيهات أحمد راشد، محافظ الجيزة، بشن حملات دورية على تلك المنشآت المتواجدة داخل الكتل السكنية وللتأكد من إجراءات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل حفاظاً على الصحة العامة. وتمكن حى جنوب الجيزة برئاسة تيسير عبدالفتاح رئيس الحى من ضبط مصنع ملابس يدار بدون ترخيص، وغير ملتزم بإجراءات الحماية المدنية والكائن بالعقار رقم 15 بشارع الصاروخ، وقد تم على الفور القيام بغلق وتشميع المصنع وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف مع مصادرة محتوياته، وشملت ماكينات خياطة واستاندات حديد ومستلزمات صناعة الملابس وقد تم إيداع جميع المضبوطات مخازن الحى.

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