التعليم تعلن استقبال الأطفال ذوى الإعاقات فى 4 محافظات

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إمكانية استقبال الأطفال ذوى الإعاقات المتعددة داخل محافظات (الإسكندرية - قنا - الدقهلية - الشرقية)، وذلك اعتبارًا من العام الدراسى الجديد (2021 - 2022).





وأوضحت الوزارة، فى بيان اليوم الأحد، أن من يرغب فى التقدم طبقًا للقرار الوزارى رقم 20 لسنة 2019، عليه التوجه إلى إدارة التربية الخاصة بالمديريات التعليمية فى المحافظات المعلن عنها، مشيرة إلى أنه تم فتح قبول الطلاب المكفوفين فى 10 مدارس جديدة بإدارة شرق مدينة نصر (مدرسة مصطفى كمال الابتدائية/الإعدادية - مدرسة هشام عزب الابتدائية/الإعدادية - مدرسة عبدالعزيز جاويش الابتدائية/الإعدادية).

ولفتت إلى أنه فى إدارة عين شمس التعليمية تم فتح (مدرسة الأنصار الابتدائية)، وفى إدارة الساحل التعليمية (مدرسة عمر مكرم الابتدائية)، وبإدارة الخليفة والمقطم (مدرسة الإمام الشافعى الابتدائية - مدرسة المقطم تعليم أساسى)، وبإدارة الوايلى (مدرسة طور سيناء الابتدائية)، وبإدارة المطرية (مدرسة على ابن أبى طالب) وفى إدارة الزيتون (مدرسة حمامات القبة).

ونوهت الوزارة بأن هذه المدارس تستقبل أيضًا الأطفال ذوى الإعاقة البصرية أو التحويل من مدارس النور للمكفوفين، مضيفة أنه سيتم تأهيل المدارس لاستقبال الطلاب كما سيتم تدريب العاملين بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والتى منها "المؤسسة التربوية للدمج بالقاهرة - جمعية الدمج لذوى الإعاقة لتنمية المجتمع بأسيوط)، دعمًا من صندوق عطاء.